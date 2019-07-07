«Затянутая петля на шее»: эксперт назвала главную причину отказа Ирана от ядерной сделки

Действия Ирана, приступившего к обогащению урана выше предусмотренного СВПД уровня, стали следствием санкционной политики США. Об этом в комментарии «Звезде» заявила советник директора РИСИ Елена Супонина.

По словам эксперта, Иран был вынужден отреагировать на ужесточение санкций со стороны США и выход американцев из ядерной сделки. Более года Тегеран пытался как-то договориться с другими партнерами, возлагая особую надежду на Европу.

«Европейцы пообещали, что разработают специальный финансовый механизм, который позволит, несмотря на американские санкции и их ужесточение, торговать с Ираном. Но это оказалось пшиком», - пояснила Супонина.

По мнению советника директора РИСИ, эти механизмы, скорее всего, не заработают в ближайшее время, так как европейцы боятся наказания со стороны Вашингтона.

«Европейские компании были поставлены Трампом перед выбором: либо Америка, либо Иран. И в такой ситуации они выбрали более сильного партнера - американцев, и свернули свое сотрудничество с Ираном», - с сожалением отметила эксперт.

Кроме того американцы лишили Иран возможности продавать свою нефть и странам Азии.

«Под санкции США попали Индия, Южная Корея и другие страны. И чтобы избежать этих санкций, они были вынуждены перестать закупать иранскую нефть», - напомнила Супонина.

Экономическое положение в Иране стало ухудшаться, отсюда возникла потребность Тегерана в мирном атоме.

«Не говоря о том, что технически Иран должен был продавать и возвращать излишки своего обогащенного урана другим партнерам, но из-за американских санкций все эти партнеры перестали это делать», - разъяснила Супонина.

В итоге Иран был вынужден накапливать свой уран внутри страны, что привело к увеличению темпов обогащения.

Россия рассчитывала на то, что в Тегеране не пойдут на этот шаг, потому что американцы ухватятся за него и еще больше усилят давление на страну.

«Но санкционная удавка была затянута на шее Ирана Трампом так сильно, что иного выхода, пожалуй, уже не было», - заключила Супонина.

Иран в течение 15 лет поддерживал запасы обогащенного урана на уровне не более 300 килограммов и соблюдал обязательство не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного устройства.

В мае прошлого года Вашингтон заявил, что выходит из ядерной сделки. Глава США Дональд Трамп утверждал, что власти Ирана якобы систематически нарушают условия СВПД. К таким выводам хозяин Белого дома пришел после отказа Тегерана допустить в страну международных инспекторов.

Восьмого мая 2019 года президент республики Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. При этом он дал другим участникам договора два месяца для возвращения к соблюдению договоренностей.

А недавно советник верховного руководителя Ирана Али Акбар Велаяти сообщил о начале обогащения урана на уровне выше 3,67%, от предусмотренного СВПД. В Тегеране принятые меры объяснили нарушениями США ядерной сделки, введением Вашингтоном санкций против страны, а также возросшими потребностями промышленности.

Помимо Ирана, СВПД был заключен с постоянными членами Совета Безопасности ООН Россией, Великобританией, США, Францией и Германией.