На Украине подсчитывают голоса избирателей после выборов в Верховную раду. После обработки 30% бюллетеней лидером становится партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» - 42,12%. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал «Звезде» такие результаты выборов.

«Я думаю, что Зеленский получил то, что он хотел, полную власть. Для меня например, итоги означают именно это», - заявил он.

Калашников добавил, что после того, как партия «Слуга народа» выиграет выборы, с Зеленского можно будет спрашивать решение актуальных проблем: прекращение войны на Донбассе и внесение порядка в экономику страны.

«Ключи к решению проблем находятся в сотрудничестве России и Украины. Почему я это говорю? Не только потому что на Донбассе мы может помочь, но и потому что в экономике их расчет в предыдущую пятилетку на связи с Европой не оправдались», - считает Калашников.

Он добавил, что, в первую очередь, Зеленскому будет необходимо справиться с националистическими группировками на территории страны, а потом находить возможности «компромисса и даже сотрудничества с Россией».

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