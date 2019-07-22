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«Партия ни мира, ни войны»: как выборы в Раду изменят отношения Украины и России

Александр Асафов
10:15 22.07.2019
На Украине закрепляется правящая коалиция в составе партии Зеленского и партии Вакарчука
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На Украине прошли выборы в Верховную раду. Пока голоса подсчитаны еще не до конца, но, по предварительным данным, лидером становится партия Владимира Зеленского «Слуга народа». По мнению политолога Александра Асафова, любые результаты этих выборов никак не скажутся на отношениях с Россией.

«Совершенно очевидно, что сейчас закрепляется антироссийская правящая коалиция в составе партии Зеленского "Слуга народа" и партии Вакарчука "Голос"», - заявил эксперт «Звезде».

По его мнению, если этим партиям не будет хватать голосов для парламентского большинства, они их купят, «как это происходило раньше на Украине при формировании предыдущей коалиции».

Асафов добавил, что партия Зеленского не хочет ни мира в отношениях с Россией, ни урегулирования конфликта на Донбассе, но при этом не может себе позволить и широкомасштабную войну.

«Однако для объяснения экономических провалов ей необходимо обострение, ей необходимо обвинять Россию, чтобы сваливать на эту ситуацию все экономические проблемы и просчеты», - уверен эксперт.

Выборы в Верховную раду прошли 21 июля. После обработки 30% бюллетеней лидером стала партия «Слуга народа», набрав 42,12%. Предварительно, она получит 188 из 450 мест в парламенте.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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