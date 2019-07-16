«Издевательство над реальностью»: на что на самом деле направлен закон о языке на Украине

Вступивший в силу на Украине закон о государственном языке противоречит основам конституции этой страны. Так считает Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

«В десятой статье Конституции четко написано об обязанности государства защищать и развивать русский язык. Кроме того это нарушение европейских хартий региональных языков и языков нацменьшинств, которые Украина подписала и ратифицировала. Правда на Украине говорят, что эта хартия защищает языки, которые находятся на грани вымирания, а русскому языку вымирание не грозит. Но на Украине-то как раз и грозит», - отметил Неменский в комментарии «Звезде».

Эксперт назвал законопроект о языке «издевательством над реальностью». По мнению Неменского, он направлен на ограничение использования русского языка в общественной сфере.

«Это выглядит как издевательство над реальностью. В стране, в которой, судя по опросам западных компаний, предпочитают использовать в быту русский язык, русский язык оказывается под жестким запретом. И все прекрасно понимают, что этот закон направлен не столько на защиту украинского языка, сколько на ущемление возможности использовать русский язык в общественной сфере, да и в общем-то и в частной жизни», - предположил Неменский.

Специалист РИСИ не исключил, что в связи со вступлением в силу закона о государственном языке, на Украине будут сталкиваться с серьезными трудностями не только обычные жители страны, но и политические деятели.

«В общем-то и президент Украины русскоговорящий. Он на украинском говорит плоховато, делает ошибки. Мы можем вспомнить что и крупные политики, такие как предыдущий президент Украины Петр Порошенко, как Юлия Тимошенко, они все были изначально русскоязычными, они специально учили украинский язык, чтобы заняться политикой», - напомнил Неменский.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля. Однако некоторые пункты начнут действовать лишь через два года. А статья о государственном языке в сфере образования вступит в силу только с 1 января 2030 года.

У законопроекта на Украине есть как сторонники, так и противники. Одни утверждают, что документ позволит «сохранить украинскую государственность», другие наоборот не скрывают своих пессимистических настроений. По предположению украинской оппозиции, новый закон расколет украинское общество, оставит без защиты языки нацменьшинств и лишит их представителей возможности занимать государственные должности.

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