Черная дыра в финансах Вашингтона: зачем США обрушивают экономику конкурентов

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о попытках США устранить своих конкурентов на рынке.

«Конечно, главным событием недели был Петербургский международный экономический форум. Тысячи гостей самого разного политического и делового ранга. Как шутили по поводу пресловутой "изоляции" - изолента кончилась на первом десятке ВИПов. Встречи, переговоры, публичные выступления, дискуссии, контракты.

Степенная атмосфера форума и стиль заключения соглашений поразительным образом отличались от тех разговоров о сделках, которые звучат из Вашингтона. Глядя на происходящее, любой нормальный человек понимает, что с этой своей политикой угроз и санкций по поводу и без Америка пошла вразнос. Это уже не политика в привычном понимании этого слова и тем более - не попытка заключить выгодные для Америки сделки, а какие-то судорожные метания, экономическая пляска святого Витта.

На ПМЭФ-2019 многие авторитетные спикеры говорили о возможных причинах такого поведения. В действиях США, оказывается, есть определенная экономическая логика.

"Санкции вводятся под сурдиной политических вопросов, а на самом деле это создание для собственных предприятий преимущества. Посмотрите, что происходит с Huawei — явно это конкурентная борьба. То же самое у нас — вводятся санкции в отношении предприятий, которые на глобальном рынке успешно конкурируют", - объяснил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим, что действия администрации США направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение конкурентов любой ценой", - выразил свое мнение глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Устранение конкурента означает захват принадлежавшей ему доли на рынке­­­. Так что я даже где-то могу понять логику, когда конгресс США вводит санкции против российской оборонки.

Наши оружейные системы надежны, относительно недороги, практичны в обслуживании, имеют многолетнюю репутацию и постоянных клиентов. И занимают заслуженную долю на мировом рынке, завоеванную в честной конкуренции. Надо как-то эту долю отобрать. И неважно, что американское дороже и хуже. Вашингтону срочно нужны деньги.

Отсюда все эти американские возмущения по С-400 для Турции и Индии. Денежки-то уплывают.

Но тут произошла еще более драматическая история. Точнее аттракцион неслыханной наглости. Внезапно не по-детски досталось ближайшим союзникам Вашингтона по блоку НАТО. Причем, речь шла об ультиматуме в крайне жесткой и даже хамской форме.

В апреле этого года Европарламент предварительно одобрил создание самостоятельного Европейского фонда обороны и выделение на разработку и закупку вооружений 13 млрд евро до 2027 года. Также страны 25 стран ЕС создали так называемую "Организацию структурированного постоянного сотрудничества", в рамках которой начали разработку 34 проектов в области вооружений. Узнав об этом, Вашингтон решил попробовать оттяпать эти деньги тоже. Вначале было письмо с угрозами возможных политических и коммерческих последствий, если Брюссель начнет развивать европейские оружейные проекты. Затем, 22 мая заместитель госсекретаря по европейским делам Майкл Мерфи встретился с представителями Европейской комиссии по внешней политике и безопасности ЕС, где прямым текстом заявил, что по мнению Вашингтона, Европа не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязана покупать их исключительно в США.

Американский посланец разными способами убеждал собравшихся в том, что им не нужно собственное вооружение, когда у Америки оно уже есть. Во-вторых, требовал обеспечить полный доступ американцев к проектной и технологической документации. В-третьих, обвинял европейцев в том, что их секреты могут попасть в руки России или Китая. Отдельно стоит отметить, что русофобской риторики с обеих сторон, там было выше крыши.

Но это все были, как вы понимаете, только предлоги. Поскольку главная цель американцев сейчас - заработать где только возможно деньги, поскольку в сумме европейские партнеры НАТО тратят на закупку и обслуживание вооружений примерно 50 миллиардов евро в год.

Хороший куш. Осталось только придумать, как затормозить европейское производство вооружений. Решили начать с цветочков - с ультиматумов. Потом будут и ягодки. Забавно, что европейцы это понимают, но смотрят на Америку как кролик на удава, загипнотизированные речами о российской угрозе.

Любые современные образцы вооружений - это хайтек. А значит, будет решена попутно и задача технологического и промышленного торможения Европы. Кстати, Трамп в публичных выступлениях часто говорит, что заказы для военной промышленности Америки - это новые рабочие места. Для американцев. Но не для европейцев. Потому что для них ультиматум Вашингтона - это потеря не только денег, но и рабочих мест, и технологий и компетенций.

Вы что-нибудь слышали о совершенно секретном совещании в американском министерстве финансов? Наверняка, нет. А между прочим, крайне интересное мероприятие оказалось. Судя по скучному официальному пресс-релизу, собрались представители Минфина и Федеральной резервной системы. Заслушали докладчиков. Обменялись мнениями. Разошлись.

Однако журналисты американского финансового издания The Street, похоже, докопались до сути вопроса. И она, надо сказать, представляет угрозу не только для Америки, но и для всего мира. И, возможно, объясняет судорожность, с которой американские власти вытряхивают деньги и давят конкурентов.

Как пишет издание, министр финансов США Стивен Мнучин в четверг провел секретное совещание ведущих финансовых регуляторов США, в связи с серьезным беспокойством по поводу корпоративных заимствований американского бизнеса. Суть проблемы в том, что за последнее десятилетие, пользуясь, низкой процентной ставкой и политикой количественного смягчения, американские банки выдали около трех триллионов долларов кредитов самым разным компаниям, в том числе с плохим кредитным рейтингом. Сегодня задолженность по этим кредитам составляет триллион 200 миллиардов долларов. И, как выяснили журналисты, подавляющая часть этих компаний вынуждена перекредитовываться, чтобы обслуживать проценты. Сам кредит они вернуть не смогут никогда.

То есть американский минфин и ФРС проводят совершенно тайную встречу, на которой выясняется, что внутри финансовой системы США созрел не пузырь, а гигантская черная дыра, с которой непонятно что делать. По данным издания обсуждались два варианта. Первый - ужесточить требования к компаниям для получения новых кредитов. Но это означает начало грандиозного мирового финансового кризиса посильнее чем в 2008. Не получив новых денег на проценты, компании, а за ними и банки, начнут схлопываться как костяшки домино. Второй вариант - оставить все как есть, и продолжать вливать миллиарды и миллиарды в эту бездонную дыру, которая, естественно, однажды тоже с треском схлопнется.

И вот эта публикация неожиданным образом высветила цель всей этой безумной политики торговых войн которую судорожно ведет Вашингтон. Судя по всему, им нужно успеть обрушить экономики геополитических конкурентов Америки до того, как рванет свой собственный внутриамериканский финансовый рынок. А то, что он рванет - эта публикация никаких сомнений не оставляет».