Оружие завтрашнего дня: каковы реальные перспективы боевых лазеров

Сегодня многие военные эксперты сходятся во мнении, что лазер - это одно из наиболее перспективных видов оружия XXI века. И, пожалуй, самое страшное, ведь противопоставить этой угрозе пока нечего. А это значит, что наступательные возможности лазерного оружия могут быть неограниченными.

«Это возможности по уничтожению аппаратов на околоземной орбите, это возможность выводить из строя космические спутники, это возможность, перспективная возможность использовать лазерное оружие в качестве поражающего фактора в ходе воздушного боя, то есть оснащать им авиацию», - объясняет журналистам программы «Скрытые угрозы» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Советский Союз начал первым разрабатывать лазеры военного назначения. У СССР они появились еще в 1965 году в рамках программы «Терра». Руководил разработками лауреат Нобелевской премии по физике Николай Басов. Лазерный комплекс А-60 предполагалось устанавливать на самолеты Ил-76МД для обеспечения нужд противоракетной и противокосмической обороны.

«Там используется многокилограммовый рубин, который выращивался искусственно, используется определенная энергетическая установка, которая воздействовала на этот большой кристалл. То есть для получения этого лазерного луча там требовалось очень много усилий инженеров», - рассказывает Михайлов.

Хороших инженеров в СССР было достаточно. Но финансирование экспериментальных разработок оставляло желать лучшего. В начале 90-х годов проект «Терра» был свернут.

Александр Михайлов отмечает, что на сегодняшний день позволить себе разрабатывать и производить оружие будущего могут только супердержавы - Россия, США и Китай.

«Чтобы создать современные боевые лазеры, нужно иметь тот военно-технический задел, который есть сегодня только у трех государств планеты. Это Россия, США и, возможно, Китай», - полагает он.

В декабре 2014 года новый вид американского лазерного оружия был испытан на десантном корабле ВМС США USS Ponce. Речь идет о лазерной пушке XN-1 LaWS.

Китай от США не отстает. Свой мобильный лазерный комплекс «Тихий охотник» военные из Пекина представили на оружейной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби в феврале 2019-го.

А в России в декабре 2019 года уже на боевое дежурство заступят боевые лазерные комплексы «Пересвет».

«Пока об официальном поступлении в войска лазерного военного устройства сообщила одна Россия. Американцы только заявляют о конце испытаний, которые закончатся примерно через полтора-два года. Через два года можно будет, наверное, уже сравнить два образца изделий», - поясняет Михайлов.

Боевой лазер по праву считается страшным оружием завтрашнего дня. По мнению Михайлова, лазерное оружие в скором времени может обрести статус сдерживающего.

«Вполне возможно, что через 10-15 лет лазерное оружие может обрести статус некоего сдерживающего фактора, какой имеет ядерное оружие. И те государства, которые будут иметь его в своих вооруженных силах, разумеется, будут иметь больше военного преимущества и геополитического, как следствие, над своими, так сказать, зарубежными партнерами», - не исключает Михайлов.

В программе «Скрытые угрозы» специалисты сравнят американские, китайские и российские разработки в области лазерного оружия. А еще в новом выпуске зрителям расскажут о секретах психотехники нейролингвистического программирования и озвучат самые разные версии возможного спасения Адольфа Гитлера. Смотрите наш эксклюзив 3 июня в 19:40 на телеканале «Звезда».

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