Выход из политического небытия: какова реальная причина возвращения Саакашвили на Украину

Недавно на Украину вернулся бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он прилетел из Варшавы в Киев 29 мая.

Возвращение Саакашвили стало возможным после того, как Владимир Зеленский решил восстановить украинское гражданство одиозного депутата.

Сам политик уже успел сделать несколько громких заявлений. Так, он рассказал о своих планах вернуться в Грузию, где Саакашвили заочно приговорен к шести годам тюрьмы, а также признался, что мечтает стать «Стивом Джобсом украинской политики».

Политологи гадают, чем же на самом деле займется Саакашвили в ближайшее время и какие цели преследует новая Киевская власть, решившая вернуть скандального политика.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько не исключает, что у бывшего грузинского президента своя миссия на Украине - не допустить нового прихода к власти Петра Порошенко.

«Зачем его достали из политического небытия? На мой взгляд, это один из тех людей, кто может бороться с Петром Алексеевичем Порошенко. А для того, чтобы бороться с Порошенко, нужны свои медиакиллеры, нужны свои клоуны, которые вцепятся в галстук Порошенко и не будут отпускать до тех пор, пока его не сгрызут. Для этого и нужен Михаил Николозович Саакашвили», - считает Безпалько.

От Михаила Саакашвили можно ждать чего угодно. Он враждует почти со всеми влиятельными политическими элитами Украины. И впервые это может сослужить ему хорошую службу. Но принесет ли возвращение Саакашвили пользу украинскому народу? И не приведет ли активность известного политического авантюриста к очередной смене власти в стране? Смотрите новое расследование «Специального репортажа» 4 июня в 18:30 на телеканале «Звезда».

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