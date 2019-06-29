Информационное противостояние: почему Запад защищает изживший себя либерализм

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Конечно, это может быть простым совпадением по датам: форум «Армия» в парке «Патриот» и саммит «двадцатки» в японской Осаке. Саммит, который, надо сказать, открылся в крайне нервозной международной обстановке. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал ее резко, но по сути, пожалуй, верно: «Атмосферу, в которой в Осаке собрались руководители стран "большой двадцатки", можно назвать предвоенной. Тут и угрозы "традиционной" войны - фейерверк твитов Дональда Трампа в адрес Ирана вплоть до обещаний уничтожить. И канонада войны торговой - с Китаем. Настроение у всех нервозное. Уже все осознали, что сдвиги на мировой арене носят объективный характер, а действия государств нацелены на то, чтобы защитить свои интересы в меняющихся обстоятельствах». Думаю, не случайно прямо накануне саммита в Осаке форум «Армия-2019» посетил президент России. Верховный главнокомандующий, видимо, счел необходимым еще раз убедиться перед поездкой, что три главных и самых надежных союзника России - ее армия, флот и воздушно-космические силы - надежно обеспечивают защиту национальных интересов страны в непростых обстоятельствах. Все эти дни на форуме в парке «Патриот» демонстрировались новинки, заключались договоры, в том числе на поставку новейших вертолетов, самолетов и других современных вооружений в войска. На открытых площадках все, что нужно и можно было показать гостям, летало, стреляло и ездило. Было зрелищно, громко, увлекательно и крайне убедительно для партнеров, особенно из стран НАТО. Но одно из самых интересных событий форума было, напротив, не зрелищным, хотя и крайне важным по содержанию. Я имею в виду круглый стол на тему «Психологическая оборона. Актуальные вопросы информационного противодействия». Где участники самого высокого ранга обсуждали угрозы так называемой «информационной войны» против России.

«Ушли риски, на первый взгляд, противостояния военными методами. Но противостояние невоенными методами ни на секунду не прекращалось. Это экспансия в части языка, веры, культуры, истории. От нас с вами зависит многое - упустим ли мы возможность сохранить нашу страну, отреагируем ли на те вызовы и угрозы, которые перед нашим обществом стоят сегодня», - заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

На протяжении последних десятилетий Запад активно тратит миллиарды на некоммерческие организации, мозговые центры, спецслужбы, которые разрабатывают и ежедневно применяют технологии информационного воздействия на лидеров, элиты и население противника, то есть на каждого из нас. Потому что в прямом военном противостоянии с нами они вообще ничего не могут сделать. Спасибо Королеву и Курчатову и особенно сегодняшним офицерам, которые заступают на каждодневное дежурство на аэродромах, подводных лодках и в ракетных войсках стратегического назначения. А вот попытки изменить сознание, подменить ценности - сегодня это их единственный шанс победить без единого выстрела. Тем более, что однажды им это почти удалось. Когда Советский Союз вывел войска из Восточной Европы, без каких-либо гарантий нерасширения НАТО. Или согласился на уничтожение целых классов бомбардировщиков и ракет. Сейчас они до сих пор надеются провернуть тот же трюк. О чем абсолютно откровенно, не стесняясь, говорят вслух на разного рода конференциях. Как, например, на днях в Брюсселе сделал министр обороны Латвии Артис Пабрикс: «Если мы отберем у России ее ядерное оружие - она будет совершенно другой страной. С совершенно другим поведением». При этом сидящий рядом главнокомандующий вооруженными силами НАТО Тод Уолтерс одобрительно кивал головой. Так что стратегическая цель Запада, в общем-то, понятна. Методы тоже. Поэтому еще раз повторюсь: крайне не случайно, что вопросы информационного противостояния и психологической обороны обсуждались на главном военном форуме в парке «Патриот». Но здесь возникает одна любопытная коллизия. Поскольку основные идеи, идеологический базис Запада по разрушению национального самосознания России у них оказался, как бы мягко сказать, второй свежести. Поясню. Одним из самых резонансных международных событий недели перед Осакой стало интервью президента России газете Financial Times, вынесенное на первую полосу издания под заголовком: «Путин говорит: либерализм устарел».

«Современная так называемая либеральная идея, она, по‑моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам - наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее…», - заявил Владимир Путин.

Эта мысль, про крах либерализма, показалась руководству газеты настолько пугающей, что на всякий случай они поспешили закрыть первую страницу бумажной версии спешно наклеенной рекламной афишкой. Позорище, конечно. Владимир Путин сказал крайне неприятные для западного политического и идеологического мейнстрима вещи, которые там просто боятся произнести вслух. То, что прежде называли либерализмом, больше не работает. Он выродился, превратился в диктатуру агрессивных меньшинств и тихий отказ от публично провозглашаемых ценностей. Интервью вызвало бурю эмоциональных откликов. Политики от Дональда Туска до Терезы Мэй бросились опровергать эту мысль. На том же брюссельском форуме, о котором я уже упоминал, все тот же министр обороны Латвии, возможно, сам того не замечая, подтвердил справедливость тезиса о том, что многие ценности Запада, например, плюрализм мнений, умерли и больше не работают. Артис Пабрикс пожаловался на то, что в его гостиничном номере был доступен для просмотра российский спутниковый канал RT. Причем как пожаловался: «У меня простой вопрос: если мы можем сделать что-то здесь и сейчас, то почему, когда я приезжаю в гостиницу в Брюсселе или где-то еще, почему я по-прежнему вижу на экране телевизора RT? Это не новости, это яд, это оружие для изменения сознания. В моей стране RT больше нет на экране. Еще в ряде стран тоже. Тогда почему это здесь?» То есть министр обороны Латвии Пабрикс - представитель, как считается в мире, вполне себе демократической страны - своим заявлением прямо признал существование в Латвии политической цензуры. Да ладно бы признал - потребовал ввести цензуру от других стран, принимавших участие в совещании в Брюсселе. Его кто-то одернул? Нет? Присутствующие молчаливо проявили солидарность с этой точкой зрения. А значит, просто вбили осиновый кол в либеральные принципы свободы печати и плюрализма. И они хотят доказать нам, что либерализм еще работает и не изжил себя? Ну-ну!

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