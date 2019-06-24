Кондиционер и солнечные очки: можно ли обойтись без тонировки

При наличии кондиционера и солнцезащитных очков проблема отсутствия тонировки остро не стоит. В этом уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Все мои автомобили были без тонировки. Либо это была заводская тонировка в разрешенных процентах, то есть еще затонированная на заводе. Люди, которые тонируют "в ноль", что называется, стекла, днем, а уж вечером особенно ничего не видят. Я думаю все время о безопасности», - заявил «Звезде» Кадаков.

По его мнению, когда человек с темными боковыми и передними стеклами перестраивается и ничего не видит - это опасно.

Он также добавил, что антитеррористическая угроза - это не повод запрещать тонировку.

«Разговоры про антитеррористическую угрозу, про то, что в темной машине может кто-то укрыться, я считаю, что это ерунда полная. В любом фургоне, у которого стекол вообще может не быть, можно укрыть кого угодно», - уверен Кадаков.

Ранее в Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобилей. Согласно международной практике, тонировка делает автомобиль не только более комфортным для водителя, но и более безопасным. Она снижает нагрузку на кондиционер летом, защищает от солнечных лучей и яркого света фар встречных машин.

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