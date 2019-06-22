В США проболтались: как американские СМИ «слили» информацию о планировании кибератак против России

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о публикации в газете The New York Times, где говорится об американских кибератаках на российские энергосистемы.

«Крайне любопытно было следить за многочисленными фронтами информационной войны на этой неделе, где Россия - далеко не единственный объект для нападения. Атакуют не только нас. А то, что происходит сегодня на наших глазах, - это глобальная война всех против всех в информационном пространстве.

И что уже заметно невооруженным глазом, Запад теряет в ней не только лидерство, но и управление процессами. Запад нервничает - а значит, ошибается. Даже Америка, отточившая до совершенства приемы информационных атак, начинает проигрывать в обороне. Например, помните историю про два упавших Boeing 737 МАХ? Погибли люди, авиакомпании и корпорация несут миллиардные убытки, репутация Boeing валяется в пыли. Мировые масс-медиа улюлюкают, конкуренты потирают руки. Что делает корпорация? Наносит встречный информационный удар.

Как сообщило издание Bloomberg, корпорация Boeing обсуждает возможный отказ от названия 737 МАХ. Если Boeing действительно изменит бренд, он будет следовать предложению, сделанному в апреле президентом США Дональдом Трампом, который написал в Twitter, что компания должна "переименовать самолет".

То есть у Америки есть самолет, который дважды упал из-за ошибки инженеров. И вместо того, чтобы снять его с производства, что делают они? Собираются его выпускать под другим именем. И это предложил сделать не абы кто, а президент США Дональд Трамп - настоящий гений брендинга.

Или вот еще один эпизод информационной войны в котором американский президент и его спецслужбы, что называется, дали маху. Я имею ввиду нашумевшую публикацию газеты The New York Times о кибервойне против России.

"Соединенные Штаты наращивают темпы и масштабы цифровых атак на энергетическую систему России…. Эта американская стратегия осуществляется как минимум с 2012 года, но сейчас она «приобретает более наступательный характер»… США внедряют в российские компьютерные системы разрушительные вредоносные коды, делая это так глубоко и агрессивно, как никогда прежде». Нападение на российскую энергосистему отразится на всем, включая водоснабжение, медицинские услуги, транспорт, вооруженные силы, контроль над ядерным оружием", - говорится в статье.

Это не банды хакеров. Это государственные службы США ищут способы внедрить управляемые закладки в российские компьютерные системы с тем, чтобы иметь возможность отключить жизнеобеспечение наших городов в нужный момент. И вот что хотелось бы сказать по этому поводу.

Во-первых, подготовка нападения на российские гражданские энергосети, транспорт, водоснабжение, медицинские организации - это подготовка акта агрессии, который означает неизбежные человеческие жертвы в больницах, роддомах, аэропортах, метро. Поэтому уже сейчас на основании этой публикации можно открывать уголовные дела и объявлять в розыск всех упомянутых в ней персонажей.

Во-вторых, они там запутались в показаниях. В газете не раз подчеркивалось, что американские спецслужбы усиливают кибератаки якобы в ответ на пресловутое русское вмешательство в выборы. Но причем здесь тогда 2012-й год, когда ни Трампа, ни выборов и в помине не было?

То есть речь идет не об ответных мерах, а о планировании неспровоцированного нападения, верно? Поэтому отдельное большое человеческое спасибо журналистам газеты The New York Times за слив информации. Точнее, официальное подтверждение того, что российские спецслужбы и так знали и давно вычислили. Например глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что наши специалисты прекрасно осведомлены о планах Запада атаковать российскую инфраструктуру и регулярно ловят их за руку.

Наверняка, репортерами The New York Times двигали совершенно другие мотивы - похвалиться мощью американских спецслужб. Но по сути они парадоксально сыграли роль того самого немецкого ефрейтора-перебежчика Альфреда Лискова, который 21 июня 41 года переплыл через Буг и рассказал о подготовке нападения на Советскй Союз. Видимо, поэтому в Вашингтоне так всполошились по поводу публикации. И лично Трамп обвинил газету в госизмене.

"Это виртуальный акт измены! Кроме того, это не соответствует действительности! Наши коррумпированные СМИ сегодня будут писать или говорить все что угодно, не имея представления о последствиях! Это истинные трусы и, без сомнения, враги народа", - написал Трамп.

Но будь информация о планируемом киберударе фейком, стоило бы президенту США так волноваться?

Есть еще один аспект в этой истории. Журналисты не просто разболтали секреты, но еще и ткнули палкой в настоящее змеиное гнездо. В статье утверждается, что Пентагон и спецслужбы не посвящали Трампа в подробности кибератак против компьютерных систем России, поскольку сомневаются в его реакции и боятся, что он может отменить свое распоряжение или обсудить этот вопрос с иностранными официальными лицами.

По сути, The New York Times проболталась о том, что разведсообщество США, действуя абсолютно неподконтрольно, создает чудовищные риски масштабного межгосударственного конфликта. И информацию об этом тщательно скрывают от американского президента. То есть газета рассказала всему миру что глава самого вооруженного до зубов государства планеты - кукла на ниточках военных, разведсообщества и спецслужб.

Буквально накануне публикации огромный энергосбой произошел в Аргентине, Уругвае и Бразилии. Без света остались более 48 млн человек. В Буэнос-Айресе не работало метро, было парализовано движение в пригороде. В мае аналогичный блэкаут дважды происходил в Венесуэле. Интересно, кто бы за этим мог стоять? Конечно, ЦРУ и АНБ будут все отрицать, но тайное всегда становится явным.

Так что еще раз хочется сказать «спасибо, товарищи» журналистам из The New York Times. Как известно, кто предупрежден - тот вооружен. Теперь мы знаем, где и что стоит искать. И как обороняться. Потому что наши специалисты по компьютерной безопасности уж точно не слабее американских».