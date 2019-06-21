Военный эксперт перечислил главные особенности форума «Армия-2019»

Международный военно-технический форум «Армия» является самым масштабным в мире мероприятием подобного формата, считает военный эксперт Виктор Мураховский. Свое мнение он выразил в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Я бывал много и на разных зарубежных выставках. И могу с уверенностью сказать, что сейчас это наверное самый масштабный в мире форум, который с каждым годом становится все лучше и краше», - рассказал Мураховский.

Военный эксперт назвал главные особенности форума «Армия-2019», который в этом году пройдет в КВЦ «Патриот» в подмосковной Кубинке 25-30 июня.

«Первое - обширная научно-деловая программа для специалистов. 140 мероприятий по самым разным темам от вопросов управления национальной обороной страны до информационных войн, психологической обороны, а также в заключительный день деловой программы я, например, участвую в форуме по искусственному интеллекту и его влиянию на военное дело. Второе - это реальная демонстрация возможностей вооружения военной техники с реальным применением боевой стрельбой на полигоне Алабино. Третья особенность - в одном месте собраны все кластеры. Военная техника собрана в парке "Патриот", есть очень важный военно-исторический кластер, где представлены образцы техники времен Великой Отечественной войны и есть возможность реконструкции событий, партизанской деревни и так далее. Через Минское шоссе, куда ходит транспорт с полигона из парка "Патриот" - авиационный кластер на (аэродроме) Кубинка. Там впервые в этом году будут представлены реальные модули, где живут люди, где обслуживается авиация из Сирии - с авиабазы Хмеймим. На форуме это одно из немногих мест, где вся практически техника выставляется из наличия Вооруженных Сил. То есть это из настоящих воинских частей воинских - из бригад, дивизий, полков и батальонов, эскадрилий и дивизионов. И люди, которые представляют эту технику, реальные офицеры, прапорщики, сержанты контрактной службы. Большинство из них имеют боевой опыт», - перечислил Мураховский.

Кроме того, отметил эксперт, впервые в этом году на форуме «Армия-2019» состоится ночная демонстрация возможностей вооружения и техники на полигоне Алабино.

Масштаб мероприятия впечатляет. По словам Мураховского, для изучения всех кластеров, представленных на форуме, посетителю понадобится около трех дней.

«В нынешнем формате, чтобы обойти все и посмотреть, нужно минимум три дня. Один день - парк "Патриот", второй - военно-исторический кластер и музейный комплекс, и один день (аэродром) Кубинка», - посчитал Мураховский.

До форума «Армия-2019» осталось несколько дней. Мероприятие стартует 25 июня и продлится шесть дней. Юбилейный МВТФ «Армия-2019» обещает стать парадом оборонных инноваций. По данным Минобороны России, всего на Форуме будут выставлены 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее не демонстрировались.

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