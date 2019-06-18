В Совфеде не исключили причастность США к провокации с танкерами в Иране

Тринадцатого июня танкеры норвежской и японской компаний подверглись атаке в Оманском заливе. В США поспешили обвинить в случившемся Иран. Однако, как считает член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Морозов, причастность Тегерана к атаке лишена всякого смысла.

Своим мнением член Совета Федерации поделился в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Приезжает премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чтобы, в первую очередь, договориться о том, как будет продолжен экспорт иранской нефти в Японию. Потому что это один из основных поставщиков ближневосточной нефти. И в этот самый момент наносится удар по японскому танкеру. Зачем это нужно делать Ирану, когда он разговаривает со своим основным торговым партнером?» - выразил сомнение Морозов.

Как полагает член Совфеда, атака на танкеры была выгодна Вашингтону. Нападением в Оманском заливе США могли преследовать несколько целей.

«Таким образом американцы достигают три цели. Во-первых, они пытаются разрушить отношения между покупателями иранской нефти и Ираном. Во-вторых, хотят показать европейцам, что то же самое будет и с теми танкерами, которые будут выходить из Саудовской Аравии, из Арабских Эмиратов. И в-третьих, повысить стоимость нефти. После атаки она же сразу поднялась на три пункта. У американцев сейчас заполнены все резервуары, нефть надо продавать. И в основном это сланцевая нефть, она дороже. Она должна стоить не меньше 70$, чтобы быть рентабельной. То есть они попытались поднять нефть до цены 70$, но не получилось, потому что не все среагировали, помня о линии американских провокаций», - предположил Морозов.

Взрывы на танкерах норвежской и японской компаний прогремели с разницей в 40 минут. К счастью, экипажи удалось спасти. После инцидента США распространили видеозапись, якобы сделанную с самолета, который пролетал над местом инцидента. На черно-белых кадрах очень плохого качества видно, как к одному из танкеров приближается катер, и моряки что-то снимают с кормы. Несмотря на то, что различить на ролике какие-то надписи или флаги невозможно, в Пентагоне уверяют, что это иранские моряки и они удаляют с кормы танкера неразорвавшуюся магнитную мину.

Почти сразу после появления этих кадров в США задумались об отправке на Ближний Восток дополнительного воинского контингента. В Пентагоне эту идею уже поддержали несмотря на то, что никаких доказательств якобы причастности Тегерана к случившемуся, кроме снимков сомнительного качества, предоставлено не было.

В России категорически осудили атаки, однако призвали не использовать инцидент для нагнетания анти-иранских настроений. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя, «скоропалительные решения и обвинения» лишь политизируют расследование, «подрывая к нему доверие».

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Полная версия интервью Игоря Морозова: