«Пресса просто захлебнулась слюнями восторга»: зачем президент Польши приезжал в Вашингтон

Николай Петров:

Президента Польши Дуду приняли в Вашингтоне более чем тепло. Особенно после обещания поляков закупать в будущем много американского сжиженного газа, разместить на территории Польши американские же ударно-разведывательные беспилотники и еще, до кучи, объявленной готовности Варшавы приобрести некоторое количество истребителей F35. Даже несмотря на то, что эти «самые современные» самолеты оказались несколько бракованными.

Как сообщило в среду, на следующий день после отъезда президента Польши из Вашингтона, американское издание Defense News, специалисты нашли по меньшей мере 13 серьезнейших проблем у версий новейшего истребителя F-35, предназначенных для Военно-морских сил и морской пехоты. Самой серьезной является повреждения покрытия «стелс» и силовой структуры планера на больших высотах на сверхзвуковой скорости. Пилотам рекомендовано избегать продолжительных полетов на сверхзсвуке, поскольку после этого самолет может утратить малозаметность для систем обнаружения противника. Любопытно, что все эти проблемы были впервые замечены в конце 2011 года, но по данным издания, Пентагон не принял ровным счетом никаких мер для их устранения.

Конечно, похвально умение американцев хоть тушкой, хоть чучелом всучить всему миру второсортный порченый товар. Да и обещание поляков купить - еще не значит купить. Но все же не газом и не за дефектными самолетами Дуда в Вашингтон приезжал. А для того, чтобы, сделав хозяину приятное, услышать главное - слова любви, признание со стороны Америки главным союзником в Европе. Когда все это прозвучало, польская пресса просто захлебнулась слюнями восторга. Вот, пожалуй, самый эмоционально сдержанный пассаж из Gazeta Wyborcza: «Поездку Дуды в Вашингтон можно назвать триумфальной. Польша вошла в число важнейших союзников США, стала государством, в которое Америка (по меньшей мере на словах) хочет направлять инвестиции, с которым хочет делиться своими технологиями».

И вот на волне такой эйфории, еще бы - ведь «господин назвал любимой женой», на совместной пресс-конференции с Трампом, Остапа, то есть простите, пана Анджея, что называется - понесло. Польского президента попросили высказаться по поводу польско-российских отношений. Его ответ только подтверждает старый слоган из давно забытой рекламы - иногда и правда лучше жевать чем говорить: «Я хотел бы, чтобы Россия была другом Польши, потому что это великий сосед, страна, которая намного больше Польши, с большим потенциалом, чем Польша, во всех отношениях, за исключением одного: я считаю, что в нас больше храбрости, что мы смелее и мы можем бороться до самого конца, независимо от всего. Мы показали это во время Второй мировой войны, в Монте-Кассино, мы показали в Варшавском восстании, мы показали это во многих местах по всему миру».

Российская пресса и соцсети немедленно откликнулись язвительными комментариями. Но тут хотелось бы добавить еще вот что. Конечно, понять Анджея Дуду можно: в полном соответствии с русской поговоркой «всяк кулик свое болото хвалит».

К польскому народу вопросов нет. В своем большинстве он, как и все прочие нации и племена, состоит из хороших, смелых и честных людей. А что касается знаменитого польского гонора, то у всех, как известно, свои недостатки.

Вопросы всегда возникают к польскому политическому руководству. А про него еще с довоенных времен рассказывают нехорошее. Вот Уинстон Черчилль, например, крайне жестко отозвался о действиях польского правительства по время раздела Чехословакии в 1938 году, когда Польша присвоила себе Тешинскую область: «Героические черты характера польского народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые страдания… Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных! И все же всегда существовали две Польши: одна боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости».

Кстати, современные польские власти и историки крайне неохотно вспоминают как теснейшее сотрудничество Польши и Третьего рейха задолго до раздела Чехословакии, так и тесную дружбу Гитлера и маршала Пилсудского. В 1935, в Краков, на похороны польского друга приехала почти вся верхушка нацистов, включая самого фюрера и Германа Геринга. В некотором смысле эта смерть положила конец планам совместного нападения Германии и Польши на Советский Союз, а такие планы обсуждались - историкам это хорошо известно.

Но при этом, оставив сомнительную довоенную историю Польши в сторонке, надо признать, что во время Второй мировой войны поляки действительно сражались самоотверженно и храбро. Более того, это, пожалуй, единственная страна, у которой во Второй мировой войне действовала не одна, а целых 4 армии. Можно загибать пальцы.

Во первых, это кадровая армия Польши, которая в сентябре 1939 года стойко держалась против вермахта. Целых две недели. И прекратила сопротивление только после того, как правительство страны - помните мнение Черчилля, гнуснейшие их гнусных - смело бежало в Лондон.

Вторая армия - генерала Андерса. Несмотря на физиологическую ненависть к Советскому Союзу эмигрантское лондонское правительство все же договорилось с Москвой сформировать из польских офицеров и военнослужащих, оказавшихся в СССР - боевые подразделения. В 1941-м, в тяжелейшее для нас время немецкого наступления, СССР безвозмездно передал армии Андерса, чей штаб был создан под Ташкентом, вооружение достаточное для создания целой пехотной дивизии: 40 орудий, минометы, пулеметы, 9000 винтовок, пистолеты и револьверы.

И это при том, что как утверждают, наши либералы, Красная армия воевала с одной винтовкой на троих! И, не упрекая солдат армии Андерса в трусости, увы, приходится признать, что летом 1942, в тот самый момент когда немцы рвались к Сталинграду, Армия Андерса, по требованию эмигрантского правительства, отказалась воевать на Восточном фронте - и в полном составе с оружием - через Иран ушла на Запад. Всего 80 000 военнослужащих и 37 000 членов их семей. После чего бойцы Андерса храбро - из песни про Монте Кассино слова не выкинешь - воевала в Италии.

Третья польская армия Второй мировой войны - та самая, что освобождала Варшаву и брала Берлин вместе с нашими войсками. Дивизия имени Тадеуша Костюшко была сформирована в 1943. На ее основе впоследствии была создана польская Армия Людова. Проблема в том, что сегодня она - единственная из всех четырех - оболгана и забыта. Ее даже не вспоминают, а ветеранов не чествуют. Ее офицеров лишили званий и наград. А фильм «Четыре танкиста и собака» в сегодняшней Польше находится под негласным запретом - за коммунистическую пропаганду.

И, наконец, четвертая армия - Армия Крайова, по сути, «лесные братья», диверсионные партизанские подразделения, управляемые из Лондона. Именно Армия Крайова увлеченно, «смело и храбро, до самого конца», если цитировать президента Анджея Дуду, резала украинцев во время братоубийственной волынской резни. И именно «аковцы» стали главными современными героями Польши. Но и это еще не все! Потому что если следовать исторической правде, была еще и пятая, коллаборационистская армия поляков, воевавшая на стороне Гитлера.