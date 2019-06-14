ВСУ активизировались: как будет накаляться обстановка на Донбассе

После того, как Зеленский был избран президентом Украины, обстрелы Донбасса участились. Об этом рассказала член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в программе «Между тем» на «Звезде».

«Мы переговорили с главой ДНР. Он говорит, активизировались сегодня военные, ВСУ активизировались. Обстрелы участились. Поэтому военные сегодня говорят достаточно четко, они дают посыл президенту Украины: мы вами неконтролируемы, мы не будем исполнять все то, о чем вы сегодня говорите. Значит, вот эти договоренности сегодня, их еще нет. А кто у нас сегодня контролирует Вооруженные силы Украины? А кто у нас сегодня контролирует силовиков? А кто контролирует «Азов»*. Я думаю, что имена этих людей сегодня известны», - рассказала Ковитиди.

По ее мнению, если исходить из этого, можно сделать вывод, что ситуация там будет лишь накаляться.

Ранее в пресс-службе Операции Объединенных сил заявили о жертвах столкновений бойцов ВСУ с ополченцами ДНР и ЛНР. Сообщается, что один ополченец погиб, еще трое получили ранения. Пострадал также один украинский военный. В милиции ДНР эти данные опровергли, добавив, что обстрелы усилились.

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен в РФ.

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