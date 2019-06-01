«Прежде всего, это маркетинг»: как защититься от НЛП

Нейролингвистическое программирование - вокруг него, действительно, много мифов. Часть из них, к слову, придумали сами создатели этой психологической методики. Изначально, система НЛП была разработана с целью корректировки человеческого поведения. В лучшую, разумеется, сторону. Ради борьбы с депрессивными состояниями, апатией и прочими грустными вещами. Но в последнее время все большую популярность набирает так называемое боевое НЛП.

Специалисты по нейролингвистическому программированию, подобно фокусникам, способны заставить любого плясать под свою дудку. Вот только делают они это не ради забавы. Люди, владеющие приемами боевого НЛП - это и уличные мошенники, и назойливые продавцы всевозможных товаров, и телефонные аферисты, которые выдают себя за банковских сотрудников, и экстремисты-вербовщики, которые работают на террористов.

«Прежде всего, НЛП - это маркетинг, поэтому с НЛП мы сталкиваемся каждый день абсолютно везде, начиная от супермаркета, куда мы приходим за продуктами, и там определенным образом расставлены продукты, ароматы, запахи, которые влияют на наш выбор - это тоже НЛП. То есть нас программируют», - объясняет Валерия Кумпф, преподаватель национального уровня Профессиональной Психотерапевтической Лиги.

Нейролингвистическое программирование уже проникло во все сферы жизни. Не важно, куда вы придете - в футбольную секцию с ребенком, в юридическую контору или на курсы иностранного языка. Заманив вас бесплатным предложением, аферисты сделают так, что вы уйдете с дорогой покупкой или кредитом на десятки тысяч рублей. При этом бумаги с кабальными условиями вы подпишете совершенно добровольно. Банальный пример - покупка автомобиля.

«Что происходит? Часто мы знаем, в какой бюджет мы хотим вписаться. Но когда мы приходим в автосалон, нам что-то такое рассказали, нам объяснили какие-то очень важные для нас вещи, и мы понимаем, что мы готовы взять автомобиль дороже, чем мы планировали. И мы его уже взяли. И так абсолютно все», - рассказала Кумпф журналистам программы «Скрытые угрозы».

Нужно быть бдительным и на улице, и в транспорте, не вступать в диалог с незнакомыми людьми, которые от вас чего-либо хотят. Но можно ли защититься от приемов НЛП, если уже вступил в нежелательный диалог?

«На сегодняшний день защититься от НЛП практически невозможно», - уверена Кумпф.

Есть лишь один способ, который, по словам специалистов, осложнит жизнь манипуляторам. Находясь на улице, заходя в магазин или обращаясь в автосалон, нужно быть предельно внимательным и сконцентрированным. Если вы будете следовать заранее выбранной цели, мошенникам будет гораздо сложнее сбить вас с намеченного пути.

«Если вы идете за автомобилем, вы должны точно знать, какой автомобиль потянет ваш семейный бюджет. Если вы планируете любое приобретение, вы должны заранее сесть и подумать. Любое импульсное решение чаще всего приведет к разочарованию. Поэтому это главная и единственная, на мой взгляд, защита он НЛП», - добавила Кумпф.

Наш мозг очень похож на незащищенную компьютерную программу. Его реакции можно просчитать. Как распознать психологические приемы, с помощью которых на вас пытаются воздействовать? Не пропустите премьеру программы «Скрытые угрозы» 3 июня в 19.40 на телеканале «Звезда».

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