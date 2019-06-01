Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Мнение Мнение

«Прежде всего, это маркетинг»: как защититься от НЛП

Валерия Кумпф
17:34 01.06.2019
Нейролингвистическое программирование - это маркетинг, поэтому с НЛП мы сталкиваемся каждый день
«Прежде всего, это маркетинг»: как защититься от НЛП
© Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER.com, Globallookpress

Нейролингвистическое программирование - вокруг него, действительно, много мифов. Часть из них, к слову, придумали сами создатели этой психологической методики. Изначально, система НЛП была разработана с целью корректировки человеческого поведения. В лучшую, разумеется, сторону. Ради борьбы с депрессивными состояниями, апатией и прочими грустными вещами. Но в последнее время все большую популярность набирает так называемое боевое НЛП.

Специалисты по нейролингвистическому программированию, подобно фокусникам, способны заставить любого плясать под свою дудку. Вот только делают они это не ради забавы. Люди, владеющие приемами боевого НЛП - это и уличные мошенники, и назойливые продавцы всевозможных товаров, и телефонные аферисты, которые выдают себя за банковских сотрудников, и экстремисты-вербовщики, которые работают на террористов.

«Прежде всего, НЛП - это маркетинг, поэтому с НЛП мы сталкиваемся каждый день абсолютно везде, начиная от супермаркета, куда мы приходим за продуктами, и там определенным образом расставлены продукты, ароматы, запахи, которые влияют на наш выбор - это тоже НЛП. То есть нас программируют», - объясняет Валерия Кумпф, преподаватель национального уровня Профессиональной Психотерапевтической Лиги.

Нейролингвистическое программирование уже проникло во все сферы жизни. Не важно, куда вы придете - в футбольную секцию с ребенком, в юридическую контору или на курсы иностранного языка. Заманив вас бесплатным предложением, аферисты сделают так, что вы уйдете с дорогой покупкой или кредитом на десятки тысяч рублей. При этом бумаги с кабальными условиями вы подпишете совершенно добровольно. Банальный пример - покупка автомобиля.

«Что происходит? Часто мы знаем, в какой бюджет мы хотим вписаться. Но когда мы приходим в автосалон, нам что-то такое рассказали, нам объяснили какие-то очень важные для нас вещи, и мы понимаем, что мы готовы взять автомобиль дороже, чем мы планировали. И мы его уже взяли. И так абсолютно все», - рассказала Кумпф журналистам программы «Скрытые угрозы».

Нужно быть бдительным и на улице, и в транспорте, не вступать в диалог с незнакомыми людьми, которые от вас чего-либо хотят. Но можно ли защититься от приемов НЛП, если уже вступил в нежелательный диалог?

«На сегодняшний день защититься от НЛП практически невозможно», - уверена Кумпф.

Есть лишь один способ, который, по словам специалистов, осложнит жизнь манипуляторам. Находясь на улице, заходя в магазин или обращаясь в автосалон, нужно быть предельно внимательным и сконцентрированным. Если вы будете следовать заранее выбранной цели, мошенникам будет гораздо сложнее сбить вас с намеченного пути.

«Если вы идете за автомобилем, вы должны точно знать, какой автомобиль потянет ваш семейный бюджет. Если вы планируете любое приобретение, вы должны заранее сесть и подумать. Любое импульсное решение чаще всего приведет к разочарованию. Поэтому это главная и единственная, на мой взгляд, защита он НЛП», - добавила Кумпф.

Наш мозг очень похож на незащищенную компьютерную программу. Его реакции можно просчитать. Как распознать психологические приемы, с помощью которых на вас пытаются воздействовать? Не пропустите премьеру программы «Скрытые угрозы» 3 июня в 19.40 на телеканале «Звезда».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата01.06.2019, 17:22
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
Дата29.05.2019, 23:57
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата01.06.2019, 05:57
Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:44 Спорт
Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память об экс-футболисте «Реала»
17:26 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения поезда с грузовиком в Адыгее
17:22 Армия
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
17:10 В стране и мире
Видео
«Посекло всего осколками»: очевидец рассказал о взрывах в Дзержинске
16:14 В стране и мире
Видео
Вылетают стекла: появилось новое видео момента взрыва в Дзержинске
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Москве под деревом обнаружили бездомную шведскую писательницу
Видео
Что осталось от разбитого аэропорта в Донецке: кадры изнутри
Видео
Инструмент влияния: кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Видео
Зеленский поставил на место наглую журналистку: видео
Видео
Новый мем: попробовавший лайм мальчик стал звездой награждения в Кремле
Видео
Отмена роуминга, ОСАГО и автотюнинг: как изменится жизнь россиян с 1 июня
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.