«Молекулы свободы»: как США пытаются выбить российский газ с европейского рынка

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

В последнее время иногда приходится слышать: дескать, жаль, что нет в нашей стране государственной идеологии. А вот если бы была, то вот прямо - «ух»! А вот, знаете, зря. Потому что, во-первых, мы единую для всех идеологию уже однажды проходили, а во-вторых, у нас у всех прямо сейчас перед глазами пример сегодняшних Соединенных Штатов Америки. Страны, совершенно официально победившей идеологии, состоящей из национальной исключительности, помноженной на ультралиберализм и диктатуру меньшинств, а еще, я бы даже сказал, шовинистического американского патриотизма. И вот эта гремучая смесь уже превратилась там в то самое «единственно верное учение». Со всеми вытекающими. Прямо как в позднем СССР. А самое забавное в том, что эта идеология, как оно всегда бывает, генерирует огромное количество откровенного идеологического пропагандистского бреда. Подобно тому, как советский оратор прежних лет, о чем бы он ни говорил - о надоях или физике твердого тела - обязательно должен был воткнуть куда-нибудь цитату Ленина. То теперь американский чиновник просто обязан ляпнуть в своей речи что-нибудь про исключительность, ценности и свободу. Иногда это получается феерически смешно.

Во вторник министерство энергетики США выпустило странный пресс-релиз, посвященный увеличению экспорта сжиженного природного газа из терминала на побережье Мексиканского залива недалеко от Фрипорта в штате Техас. Как следует из текста заявления, американские чиновники обнаружили в составе американского газа некие «молекулы свободы». Так, по словам заместителя министра энергетики США Марка Менезеса «увеличение экспортных мощностей в рамках проекта Фрипорт имеет решающее значение для распространения «свободного газа» по всему миру». А помощник госсекретаря по ископаемым источникам энергии Стивен Уинберг заявил буквально следующее: «Я рад, что США делают все возможное для продвижения эффективной системы регулирования, которая позволяет американским молекулам свободы экспортироваться в мир».

Молекулы… свободы! Нет, вы представляете? В сжиженном газе! В обычной метан-пропаново-бутановой смеси они нашли некие «молекулы свободы». Не знаю только, к какой отрасли знаний отнести это потрясающее открытие, достойное Нобелевки? К химии, физике? Литературе в жанре научной фантастики? Интересно, эти молекулы добываются вместе с газом прямо из земли? В американских недрах эта самая свобода размазана тонким слоем по газоносным пластам? Или, послушайте, может, эти самые «молекулы свободы» добавляются в тамошний газ прямо на заводе в процессе сжижения? Может быть, они этой дрянью просто «бодяжат» свое топливо перед отправкой в Европу? Помните, как один из героев фильма «Джентльмены удачи» разводил бензин ослиной мочой, так может, американские чиновники разводят природный газ, добавляя в него какие-нибудь запрещенные вещества, называя их «молекулами свободы»? Может, об этом речь? И вот еще встает интересный вопрос: вот есть страна Норвегия. Добывает газ в Северном море. А в нем есть молекулы свободы? А если нет, то что, тамошний газ, по сравнению с американским, ненадлежащего качества? Так сказать, «второй свежести»? Но я думаю, что эта фразочка про «молекулы свободы» была сделано вброшена чтобы намекнуть, что в российском газе, идущем Европу по трубам, никаких молекул свободы нет и не может быть. А есть только атомы русской угрозы, зависимости и векового рабства? А что? Эти могут и не такое ляпнуть. Но в итоге эти самые молекулы и «газ свободы», сыграли с американскими энергетическими чиновниками злую шутку. Как швейцарский воздух с профессором Плейшнером. Они-то наверняка хотели как лучше. Нагляднее, выпуклее, образнее. Только вышло прямо по наказам Петра Первого: «Боярам говорить по ненаписанному, чтобы дурь каждого видна была». Короче, вот эту феерическую дурь про «молекулы свободы» заметили не только соцсети, которые буквально взорвались фонтанами сарказма, но и вполне респектабельные издания, просто изошедшие желчью по поводу американцев и их молекул. Дескать, чиновники администрации Трампа не отличаются умом и сообразительностью. Только это все же не дурь и не оговорка. Все эти фразы про «газ свободы» - это самая что ни на есть откровенная беспардонная пропаганда. А еще - вы будете смеяться - откровенный подхалимаж. Все эти мелкие чинуши просто развили и углубили недавние заявления министра энергетики США, бывшего губернатора Техаса Рика Перри. У которого, как мне кажется, уже много лет пунктик насчет газа и свободы. Такой органчик в голове. Вот, например, что он рассказал на прошлогоднем Давосе: «Когда Соединенные Штаты экспортируют энергию, они на самом деле экспортируют свободу своим союзникам в Европе. И этот вид свободы бесценен». То есть покупатель сжиженного американского газа должен будет переплачивать просто потому что в нагрузку к топливу Америка будет втюхивать еще и так называемую и явно просроченную по срокам годности «свободу»? Даже цена свободы, кстати, понятна. Американский сжиженный дороже русского газа из трубы где-то на 30%. Вот эти 30% и есть плата за «молекулы». Ежу понятно, что о свободе в таком случае и речи не идет. Поскольку на свободном рынке потребитель всегда выбирает то, что удобней и дешевле. А эта вся «свобода в нагрузку» - просто диктат и выкручивание рук. Кстати, этот самый министр энергетики Перри в начале мая отметился еще одним очень странным заявлением про «газ свободы».

Выступая в Брюсселе по итогам переговоров с партнерами в Евросоюзе, Рик Перри, отвечая на вопрос о поставках сжиженного газа, сравнил его с американскими войсками, помогавшими освободить Западную Европу от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. «Соединенные Штаты снова обеспечивают свободу на европейском континенте», - сказал он. - «Но не в форме молодых американских солдат, а в форме сжиженного природного газа».

Ах ты ж, лапочка. Кто там постоянно последние лет десять обвинял Россию в том, что она, дескать, использует газ как оружие? А тут прямо прямым текстом говорится: газ - это инструмент по продвижению американских интересов и оккупации Европы! Такой же как и армия, но только не в солдатской форме - кстати, тут на днях будут отмечать юбилей высадки в Нормандии - а, так сказать, в виде газовозов с топливом. Ну не прелесть ли? И вот еще на какую мысль меня навели все эти танцы с бубнами американских энергетических чиновников по поводу так называемого «газа свободы». Понятно, что за всем этим стоят тупые, как пробка, бизнес-интересы. Понятно, что честная конкуренция - это сказочки для наивных простаков. Америка честно играть не хочет. Китайцы это уже прекрасно поняли. Понятно, что перед Риком Перри поставлена задача любыми политическими способами - хоть нытьем про «молекулы американской свободы», хоть санкционным катаньем - увеличить продажи. А для этого надо выбить с европейского рынка конкурентный российский газ и «Северный поток-2». Но больше всего умиляет, как американцы на голубом глазу втюхивают миру свой сжиженный газ, сопровождая все это рассуждениями о якобы свободе. Но главный вопрос - они в это сами-то верят? Или все эти словеса - всего лишь идеологическое обоснование жесткого передела рынка под себя? Когда любые средства хороши. От шантажа до рекета.

Как пишет немецкое издание Focus, в большой политике без блефа не обойтись. Глава Белого дома Дональд Трамп обвел ЕС вокруг пальца. Одной только угрозой ввести пошлины на европейские автомобили он поставил Еврокомиссию на колени. Весь мир наблюдал за унизительным зрелищем, когда глава организации Жан-Клод Юнкер пытался угодить американскому президенту и в письменной форме пообещал, что Европейский союз будет импортировать сжиженный природный газ из США в больших объемах. Взамен Трамп не предложил ничего. Только отложил угрозу пошлин, по крайней мере, на время.

И вот что получается. С одной стороны, весь мир уже смеется в полный голос по поводу этих вот заявлений про «молекулы свободы» в природном газе. Ну и правда же, смешно и глупо. Поскольку все понимают, что пафосные слова энергетических чиновников - это просто прикрытие для жадности и жлобства зарвавшегося гегемона. А с другой стороны, есть проблема. Американские чиновники на самом деле искренне уверены в высокой миссии Америки править миром и в праве поучать народы. Санкциями за «неправильное поведение», гуманитарными бомбардировками или поддержкой так называемых «повстанцев». Они там искренне верят в то, что США - образец для всего человечества. И для них действительно американский сжиженный газ содержит молекулы свободы и демократии. И поэтому вернусь к тому, с чего начал. К идеологии. Собственно, все последние громкие события - разрыв иранской сделки, Венесуэла, экономическая война с Китаем, обвинения России в тайных испытаниях атомного оружия, угроза санкций против «Северного потока-2» только подтверждают, что смеяться над фразочками «молекулы свободы» мы можем, но при этом не стоит забывать, что мы имеем дело с политиками, страдающими запущенной манией величия, а еще массовым ментальным расстройством на почве представлений о собственной исключительности. Что как бы значительно осложняет любые переговорные процессы с ними.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.