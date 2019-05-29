«Красиво играет»: зачем Коломойскому налаживание отношений с РФ

Единственный, кто будет что-то менять в отношениях с Россией, - это Игорь Коломойский. Так считает руководитель информагентства News Front Константин Кнырик. Своим мнением он поделился в студии программы «Открытый эфир».

«У него единственная цель. Он хочет восстановить торговые отношения с Россией. Хотя бы в серенькую, хотя бы как-то. Самый главный вопрос - как сейчас российский бизнес будет взаимодействовать с украинским. Опять мотивированы только прибылью или все-таки будут искать государственные интересы какие-то российские», - сказал Кнырик.

Он добавил при этом, что Коломойский - игрок, и играет очень красиво.

«Американцы очень боятся, что он поставит самостоятельного премьера Юлию Тимошенко. Для американцев очень опасный и самостоятельный премьер, это факт. Он берет и отправляет ей под дом свою машину со своими охранниками, фотографирует. В своих СМИ закидывает, что он с ней встречался. И эта тема начинает муссироваться. Коломойский играется. Он получает удовольствие от этого процесса», - считает Кнырик.

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