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«Полностью под контролем»: системы защиты Крымского моста

Александр Артамонов
15:07 29.05.2019
Крымский мост защищен по максимуму
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Инфоцентр Крымский мост

Александр Артамонов, обозреватель еженедельника «Звезда», в студии программы «Открытый эфир» рассказал, как охраняется Крымский мост. По его мнению, объект защищен по максимуму.

«Потому что с одной стороны там дежурят ЗРК С-400, еще «Бук», «Тор» в том числе. То есть все то, что движется где-то в радиусе 400 километров даже на момент низкого старта или прогрева - это все более чем под контролем. Мало того, даже платформа будет уничтожена, с которой предполагается запуск. То есть в момент активации какого-либо снаряда, ракеты и так далее будет уничтожена платформа. Охраняет подразделение Росгвардии, охраняют боевые пловцы, так называемая морская бригада. Полностью под контролем, естественно, и надводное пространство. Создана вообще уникальная система защиты. Надолбы, стоящие по проходке для судна и не дающие разрушить таранным ударом опоры моста. То есть там скорее судно превратится в металлолом», - объяснил гость программы.

Для защиты от диверсантов под водой есть катера «Грачонок», которые выдвигаются немедленно. Кроме того, катер «Раптор». Артамонов отметил, что он выдерживает 2,5 метра волны, а его скорость 28 узлов, то есть катер мгновенно оказывается на месте.

«Там стоит очень сложная система геолокации. Мало того, у нас очень неплохо развернута система «Зоопарк-1М» - это система РЛС. Угломестная плоскость над горизонтом, зона обзора тотальная. То есть она в пять раз превышает американские аналоги», - добавил Артамонов.

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