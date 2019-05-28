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Новый «Ансат»: ключевые особенности вертолета

Игорь Лапик
16:48 28.05.2019
«Ансат» - это летающая парта для российских военных вертолетчиков
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Вертолеты России

В Москве на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2019 представили пожарную версию российского вертолета «Ансат». Ключевые особенности этой модели производства холдинга «Вертолеты России» объяснил корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик.

«Ключевая особенность модели, которая была представлена на выставке HeliRussia, пожарный вертолет - это его устройство забора воды. Вертолеты обычно используют такое громоздкое устройство, большой водоем. Здесь же глубина и размер водоема не имеют значения. Вертолет зависает над какой-либо мало-мальской лужей. Шланг погрузил, насосом втянул в себя, куб воды в себе свободно везет и тушит», - рассказал Лапик в студии программы «Открытый эфир».

Серийное производство машин развернуто на Казанском вертолетном заводе. Корреспондент «Звезды» добавил, что в переводе с татарского «ансат» означает «простой». Простой в управлении и эксплуатации.

«Вообще, "Ансат" - это летающая парта для российских военных вертолетчиков, на котором они учатся», - сказал Лапик.

Такой вертолет вмещает в себя девять пассажиров. Семь таких машин уже закупили российские полярные авиалинии.

«Для полярных авиалиний это вполне достаточно и вполне экономически оправдано», - уверен Лапик.

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