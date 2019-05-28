«Светлый американский подготовленный»: кто стоит за появлением Вакарчука в политике

Политический взлет Владимира Зеленского на выборах в Верховную раду рассчитывает повторить лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Он заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах на Украине со своей партией «Голос». Зачем на политической арене появилась фигура Вакарчука, в студии программы «Открытый эфир» рассказал журналист Александр Асафов.

«Зачем сейчас нужен Вакарчук? Страну поделило на три части. По финансам и по влиянию. Все господа за исключением человека, которым они управляют, они понимают, что в одиночку никто не способен справиться со всей страной. Никто не способен пойти на колоссальные финансовые издержки, чтобы выплатить внешние долги», - уверен журналист.

По этой причине, по мнению Асафова, Коломойский предложил новому президенту Украины объявить дефолт.

«Именно в этом судьба Зеленского. Он должен провести страну через дефолт, через нищету. И как непопулярный президент, с рейтингом 5-10% уйти, когда придет светлый американский подготовленный Вакарчук», - считает Асафов.

Ранее Владимир Зеленский принял решение о роспуске Верховной рады. Кто победит в этом противостоянии? И кто в итоге окажется премьер-министром Украины? Не пропустите премьеру «Специального репортажа» 28 мая в 18.30 на телеканале «Звезда».

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