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Одна проблема на другой: в чем подлодки проекта «Борей» превосходят «Колумбию»

Алексей Леонков
15:43 28.05.2019
«Борей» уже у нас находится в мировом океане, в отличие от «Колумбии»
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны

В 2016 году в США приступили к созданию нового атомного ракетоносца «Колумбия», который должен стать ответом на создание российских подлодок проекта «Борей». Почему нашим субмаринам не страшны американские разработки, объяснил Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества».

«В отличие от "Колумбии", "Борей" уже у нас находится в мировом океане. А "Колумбия" до сих пор находится в планах и никак не может стартовать. Дело в том, что на тех верфях, где собирается лодка "Вирджиния", должна и собираться лодка "Колумбия". Но в результате некоторых пертурбаций с планами, а еще ремонтом некоторых подводных лодок, произошли задержки. Невозможно начать вовремя программу», - считает эксперт.

Он добавил, что смещение сроков повлекла и программа установки так называемого пятого блока, который увеличивает мощность «Вирджинии» до 40 пусковых установок для запуска крылатых ракет.

«Плюс у них не хватает сейчас рабочей силы. Выяснилось, что у них не хватает порядка двух тысяч специалистов, которые могли бы качественно выполнять работы. Плюс у них еще меняются поставщики. У них одна проблема на другой. И получился некий замкнутый круг», - добавил Леонков в студии программы «Открытый эфир» на «Звезде».

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