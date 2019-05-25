Уничтожая память: как Запад пытается вычеркнуть СССР из списка победителей над фашизмом

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о попытках Запада приуменьшить роль СССР и советских солдат в победе над фашизмом.

«Есть такой британский Королевский институт международных отношений Chatham House - один из ведущих мозговых центров западного проекта. И вот на этой неделе из недр этого центра появился некий доклад, в котором прямым текстом говорится о том, что Запад должен заменить политические элиты трех независимых государств - Грузии, Молдавии и Украины, поскольку проводить демократические реформы им мешает так называемое советское прошлое. То есть получается, что им мешает общая для нас всех история, которая, по мнению британцев, препятствует восприятию "западных ценностей".

Chatham House прямо призывает к идеологическому и пропагандистскому вмешательству. Даже не в выборы, а еще глубже - в смену элит. Ну и возникает вопрос: а что именно из "советского прошлого" они там собрались стирать из памяти народов постсоветского пространства?

Ответ лежит на поверхности. Я уверен, что в первую очередь будут бить по общей нашей памяти о Победе и Великой Отечественной войне. Процесс этот налажен, методички давно написаны. И давно работают не только по всей Восточной Европе, но и по всему Западу. Речь идет об идущем прямо на наших глазах планомерном переписывании истории второй половины XX века. Делается это где руками правительств, как, например, в Польше, поставившей цель снести все "памятники благодарности" Красной армии. Или, как в других странах, руками вполне, на первый взгляд, респектабельных бизнесменов.

На этой неделе огромный резонанс в нашей прессе и соцсетях получила вот какая история. Некая американская фирма выпустила первую из серии сувенирных коллекционных монет к будущему 75-летию Победы во Второй мировой войне. Сопроводив все это у себя на сайте пафосным текстом.

"После долгих четырех лет войны и многих жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Теперь с помощью этой коллекции вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня", - говорится в сообщении.

Давайте посмотрим, что это за "союзники", обеспечившие победу. На реверсе монеты только три флага. Большой - США, поменьше - Британии и Франции.

А где же флаги других союзников по антигитлеровской коалиции? Например, страны, которая до июня 1944-го практически в одиночку перемалывала военную машину Германии в Европе?

Кстати, что интересно, у той же фирмочки запланирована целая серия монет к юбилею. Следующая, как написано в анонсе, будет посвящена "итальянской операции американцев и англичан".

А третью монету посвятят острову в Тихом океане Иводзима. Восемь километров в длину, четыре в ширину. По мнению американцев, именно там произошло решающее сражение Второй мировой.

Про СССР вовсе не забыли. Это все делалось и делается абсолютно сознательно.

А самое неприятное в том, что даже у нас тут же раздались голоса, что, дескать, не стоит на инцидент обращать внимания. Ведь это не правительство США, а какая-та частная фирмочка. И не монета это, а сувенирный кругляш. Но сути-то это не меняет.

СССР просто давно, целенаправленно и старательно любыми способами стараются вычеркнуть из числа стран-победителей, лидеров антигитлеровской коалиции. Даже таким вот сувенирно-коммерческим способом. И вот это вот "не стоит обращать внимания", "ерунда и мелочь" - тоже часть этой кампании по трансформации исторической памяти. Из толерантности к таким, как говорят некоторые, "мелочам" в итоге вырастают просто чудовищные вещи.

В самом конце 70-х вышел советско-американский документальный сериал "Неизвестная война". И это был последний на моей памяти случай уважительного отношения к советскому вкладу в Победу.

Сегодня в кино всеми способами продвигается собственная версия истории Второй мировой войны. Вот, например, относительно недавний документальный сериал "Вторая Мировая в цвете" канала Discovery. Интересная работа, уникальная реставрация старой пленки, редкая хроника. Но вот седьмой эпизод сериала называется "Перелом". И как думаете, что теперь там считается переломом во Второй мировой? Ковровые бомбардировки англичанами и американцами немецких городов и битва в Атлантике Королевского военного флота Великобритании с подводниками нацистского Кригсмарине.

И если бы дело просто ограничилось отрицанием вклада СССР в победу над нацизмом, вычеркиванием Красной армии из истории и попытками умолчания. Только вот они на этом не собираются останавливаться и уже пошли гораздо дальше.

Скандалом ознаменовалось участие музыкального коллектива "Капела Подвуркова" во время Европейской ночи музеев в музее Второй мировой войны в Гданьске. Как рассказал музыкант Петр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне "Темная ночь". Он потребовал немедленно прекратить ее петь, поскольку это "большевистская песня" и "есть запрет на ее исполнение". Навроцкий был непреклонен, он в грубой форме приказал музыкантам собрать вещи и покинуть территорию музея.

Но еще интереснее официальное заявление музея после инцидента.

"Причиной реакции директора Навроцкого был однозначно пропагандистский характер произведения "Темная ночь", созданного в 1943 году для пропагандистского советского фильма "Два бойца". Эта песня представляет пример создания романтической легенды про красноармейца, который борется за Страну Советов и хочет вернуться домой".

И вот это уже не сувенирная медаль с отсутствующим флагом СССР. Это даже не попытка вычеркнуть или перевернуть историю с ног на голову. Это даже не снос памятников благодарности советским солдатам. Это потрясающий по наглости демарш, суть которого - оскорбление всех народов СССР, грубейшее попрание исторической правды и реальной исторической памяти о том, кто и как освобождал Европу от нацизма.

Но давайте все-таки разделять политические элиты и польский народ, который, как выяснилось, и честнее, и благороднее ряда своих политиков. Потому что на скандал вокруг песни "Темная ночь" уже откликнулись десятки и сотни возмущенных этой историей людей».

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