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Смертельный градус: какой алкоголь подделывают чаще всего

Лина Давыдова
11:29 25.05.2019
В барах можно легко нарваться на поддельный алкоголь
Смертельный градус: какой алкоголь подделывают чаще всего
© Фото: Wilfried Wirth imageBROKER.com, Globallookpress

В 2018 году алкоголем отравились 5,6 тысячи человек. Такие данные ранее привел Центр разработки национальной алкогольной политики. Смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1,6 тысячи человек.

Борьба с рынком суррогата активно ведется, но производители подделок все равно находят способы продажи своей продукции. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что большую опасность среди суррогатов представляют крепкие спиртные напитки, которые разливаются в барах.

«В барах достаточно просто нарваться на подделку, потому что бутылки там находятся уже в открытом состоянии. И что налито в эту бутылку, зачастую зависит от совести бармена или владельца бара», - объясняет Шапкин.

При изготовлении поддельной алкогольной продукции этиловый спирт часто заменяют на метиловый. На вкус и цвет он ничем не отличается от этанола, но стоит гораздо дешевле. Попадая в организм, метанол окисляется до формальдегидов. При легком отравлении гудит голова, начинаются озноб и тошнота. Серьезная интоксикация приводит к поражению нервной системы - в первую очередь страдает зрение. И всего ста граммов контрафактного алкоголя порой достаточно для летального исхода.

В ноябре 2016 года в Пензенской области произошел массовый случай отравления метанолом. Эта история гремела тогда на всю страну. В одном из ночных клубов города Кузнецка компания из 17 человек отмечала день рождения одного из бизнесменов. Пили якобы элитный ром известной марки. После банкета они разошлись по домам, но спустя несколько часов один за другим друзья оказались в больнице. Трое участников застолья скончались в ту же ночь. Сам именинник умер через два дня. Еще один человек - через три. В крови всех погибших судмедэксперты обнаружили метиловый спирт. Как выяснило следствие, восемь литровых бутылок суррогата под видом элитного алкоголя бизнесмен купил с рук по 300 рублей за бутылку.

«Очень серьезная опасность именно от элитного алкоголя. Потому, что как раз элитный алкоголь подделывают чаще всего», - предупреждает Шапкин.

Как отличить настоящий алкоголь от суррогата? Чем даже безалкогольное пиво может навредить человеку? Откуда появился миф о пьянстве в России? И как маркетологи способствуют спаиванию подростков? Смотрите новое расследование Николая Чиндяйкина. Не пропустите программу «Скрытые угрозы» 27 мая в 19:40 на телеканале «Звезда».

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