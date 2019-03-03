«Уловка Трампа не удалась» - политолог о переговорах президента США и лидера КНДР

Дональд Трамп в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном намеренно захваливал коллегу, чтобы добиться от встречи тех результатов, на которые рассчитывал. Так полагает профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев.

«Это своего рода уловка, уловка переговорщика - захваливать собеседника, вводить его в состояние неадекватности, звездной болезни», - объяснил эксперт журналистам «Специального репортажа».

Однако комплименты Трампа не произвели особого впечатления на Ким Чен Ына, и он на переговорах действовал абсолютно рационально.

«С Кимом эта ситуация не прошла, мы все увидели, что он не девочка, которая падка на комплементы, а лидер нации, который ведет себя абсолютно рационально», - подчеркнул Матвейчев.

В конце февраля в Ханое состоялась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры лидеров двух государств сначала проходили тет-а-тет, затем продолжились в расширенном составе. Президенту США и лидеру КНДР так и не удалось достигнуть соглашения по итогам двустороннего саммита. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, несмотря на это, стороны все же остались довольны итогами встречи, назвав ее «хорошей и конструктивной».

За последние полгода президент США Дональд Трамп уже дважды отправлялся на Азиатский континент ради встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. И каждая такая встреча становилась темой номер один во всех мировых СМИ. Для европейцев и американцев Северная Корея - самая пугающая страна мира, живущая за так называемым железным занавесом. Но внезапно Дональд Трамп садится за стол переговоров с человеком, которого американская пресса называет главным диктатором современности. Почему? Ответы вы найдете в «Специальном репортаже».

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