«Месть гегемона»: в конфликте в Кашмире увидели «руку Вашингтона»

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает об индо-пакистанском конфликте в Кашимире и возможных причинах его внезапной вспышки.

«Скоротечный индо-пакистанский конфликт с бомбежками сопредельной территории и даже воздушными боями, едва не переросший в большую региональную войну двух ядерных государств Азии, вроде бы пошел на спад.

Тут сыграли свою роль и дипломатия заинтересованных в деэскалации соседних держав, и взявшее верх благоразумие. По крайней мере, решение Пакистана вернуть домой индийского летчика - верный признак скорого затишья. Но надо сказать, что даже такой ограниченный конфликт породил на Западе откровенно панические настроения.

Как написала в четверг австрийская газета Der Standard, ситуация в Кашмире накалена и существует "реальная угроза" начала ядерной войны между Индией и Пакистаном. До этого Индия и Пакистан воевали уже четыре раза, и по меньшей мере в двух последних конфликтах рассматривалась возможность применения ядерного оружия. И с каждым новым обострением растет страх, что ядерное оружие все-таки будет пущено в ход.

По данным Стокгольмского института мира, публикующего ежегодник о состоянии арсеналов ядерных держав, в распоряжении каждой из сторон находится от 130 до 150 ядерных боеголовок. Использование даже небольшой части зарядов будет иметь не только локальные, но и глобальные фатальные последствия. Миру даже может грозить ядерная зима.

И есть у меня подозрение, что от таких вот ретранслируемых европейской прессой тревожных страхов и легкой паранойи по поводу конфликта в Кашмире и перспектив ядерной зимы есть даже некоторый плюс. Как напоминание о давно забытой и неощущаемой сейчас опасности.

Дело в том, что за последние несколько десятилетий обыватели стран НАТО не то чтобы страх потеряли, но очевидно расслабились, пребывая в уверенности, что все вокруг как бы в порядке и беспокоиться абсолютно не о чем. Есть, правда, Северная Корея, которая там где-то что-то пускает и взрывает. Но она далеко. Международные соглашения о сокращении ядерного оружия вроде работают. Антивоенное и антиамериканское движение в Европе рассосалось, словно его и не было.

А в итоге мы пришли к нынешней ситуации, когда после военных операций Америки по свержению режимов, продвижения НАТО на Восток, выхода США из договора по ПРО и фактического разрушения ими же соглашения о ракетах средней и меньшей дальности вся конфигурация мировой безопасности внезапно радикально изменилась, причем в самую худшую сторону. Что, собственно, российское руководство и дипломаты регулярно пытаются донести миру чуть ли не с первой мюнхенской речи 2007 года.

Но нет, там, на Западе, в НАТО, демонстративно пропускают наши предостережения мимо ушей. Ну ладно. Как говорится, нас не хотите слушать - присмотритесь к перспективам ядерного конфликта в Азии. Может, так дойдет, что нельзя бесконечно игнорировать озабоченность Москвы по поводу безопасности, что если есть вопросы, надо садиться, разговаривать и договариваться, а не втихаря "взрывать" ситуацию на границах России, как это было сделано пять лет назад на Украине.

Кстати про "взрывать". По поводу тайных приводных механизмов нынешнего обострения есть два очень любопытных вопроса.

Напомню, конфликт в Кашмире начался с теракта. 14 февраля террорист-смертник совершил нападение на колонну индийских военных. Погибли более 40 человек. 26 февраля Индия нанесла авиаудар по лагерю террористической группировки, которая базируется на сопредельной пакистанской территории. Ну и понеслось.

Первый вопрос касается международной практики применения военной силы в ответ на террористическое нападение из-за рубежей государства. Ведь Индия, разбомбив лагерь террористов, не сделала ровным счетом ничего такого, чего не делала бы Америка на протяжении многих лет, кстати, в том же Пакистане. Вот, например, статья в RT 2013 года: "Дроны США в Пакистане за девять лет уничтожили свыше 3 тысяч человек, многие из них были убиты по ошибке".

Американские журналисты издания McClatchy Newspapers опубликовали данные об атаках ударных беспилотников по территории Пакистана после 11 сентября. И выяснили, что часто удары с воздуха следуют не в качестве возмездия за терроризм, а "для профилактики" - например, "по подозрению в террористической деятельности". Основанием для подозрений может стать, например, любое массовое собрание. Простые пакистанцы неоднократно выступали против полетов БПЛА, указывая на большое число жертв среди гражданских лиц - стариков, женщин и детей - в результате этих ударов.

Кстати, цифры устарели. По последним данным, ударные беспилотники США уничтожили 4700 человек, нанеся множество ошибочных ударов по гражданским. И что, пакистанская авиация хоть когда-нибудь пыталась эти дроны сбить? И второе. Версию событий в недавней статье крайне любопытно сформулировал военный обозреватель "Комсомолки" Виктор Баранец.

"Странная закономерность: как только индусы заключили с Россией военных контрактов на 11 миллиардов долларов, давно "дымящий" конфликт из-за Кашмира вдруг вспыхнул с новой силой. Добавляет пороха в эту версию и то, что у США получился облом: им не удалось отговорить Индию от закупки российского вооружения. Как ни старались. Как тут не подумаешь, что США подговорили "подшефный" им и Китаю Пакистан отомстить Индии за несговорчивость. А заодно и предложить Пакистану свои новые вооружения", - говорится в материале.

Интересная версия, правда? А что, имеет право на жизнь. Такая мелкая месть гегемона. Действительно, в октябре прошлого года в Дели был подписан контракт на поставку Индии пяти полковых комплексов С-400. А потом еще и на поставку нескольких корветов. Эта сделка вызвала настоящий зубовный скрежет за океаном.

Госсекретарь Помпео открыто грозил ввести санкции против Индии за приобретение российских систем ПВО. Официальный представитель Пентагона в Азии некто Рэндалл Шрайвер просто заявил, что "США не могут гарантировать, что позволят Индии закупить российское вооружение".

Ну и поскольку до этого Госдепартамент не раз публично и громогласно клялся на Библии, что США введут санкции в отношении любой страны, которая купит у России С-400, то потом, когда контракт все же был подписан, Америке пришлось замолчать и отойти в сторонку. Не тот уже гегемон. Но, как говорится, осадочек-то остался. И вот спустя четыре месяца происходит подрыв террористом военной колонны в Кашмире. Конспирология, скажете вы? Досужие домыслы журналиста?

В последние годы все меньше и меньше верится в случайности. Терроризм для некоторых государств давно уже носит инструментальный характер. За примерами далеко даже ходить не надо. Помните Сирию? Как там устраивала обстрелы и взрывы в центре Дамаска поддерживаемая Западом так называемая умеренная оппозиция?

Так что в случае с подрывом индийских полицейских в Кашмире тоже ничего отрицать нельзя. Группировка, спровоцировавшая конфликт, как давно известно, тесно связана с "Аль-Каидой" (террористическая группировка, запрещена в России - прим.ред) в Афганистане. А мы помним, какие теплые и дружеские отношения были у американцев с боевиками "Аль-Каиды" в Сирии.

Вот, кстати, это не только гоп-стоп, шантаж и угроза примения насилия. Это еще простой, обычный грабеж.

На этой неделе представитель России в ООН Василий Небензя дал исчерпывающую характеристику методов Вашингтона и Лондона.

"Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим. А потом вы спрашиваете, почему Россия против таких "благородных" концепций. Ответ у вас перед глазами!" - сказал Небензя.

Ну и еще о том, что задело на прошедшей неделе. Речь опять о любимых двойных стандартах, на этот раз в спорте. Помните громкую кампанию по дисквалификации всей нашей сборной, запрет на национальный флаг, гимн и безликую серую форму без каких-либо признаков национальной принадлежности? А помните, что послужило поводом для разнузданной кампании обвинений? Показания перебежчика Родченкова и - внимание! - царапины на пробирках. Якобы признак того, что их вскрывали.

А теперь что мы увидели. Австрийского лыжника, застигнутого во время полицейской облавы вот буквально за процедурой переливания крови. Девять задержанных, из них пять спортсменов. Раскрыта целая подпольная сеть со штаб-квартирой в Германии, которая не один год обеспечивала допинг-поддержку спортсменам из самых разных стран, и не исключено, что не только в лыжах, но и в других видах спорта.

Ранее дисквалифицированный лыжник Дюрр вообще заявил, что применение запрещенных методов в австрийской сборной было нормой. Спортсмены должны были симулировать астму, чтобы получить разрешение на терапевтическое исключение. С одной стороны, законспирированная допинг-сеть, переливание крови почти в прямом эфире. А с другой - царапины! Царапины на пробирках. Как вы думаете, запретят ли теперь австрийцам выступать под своим флагом? Дисквалифицируют ли сборную скопом? Ответ очевиден»