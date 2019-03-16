«Косвенное признание вины»: почему Boeing резко заговорил о перепрошивке электроники после катастрофы в Эфиопии

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о произошедшей в небе Эфиопии авиакатастрофе и возможных причинах случившегося.

За последние полгода в мире были зафиксированы две авиакатастрофы с участием новейших самолетов Boeing 737 MAX, в которых погибли 346 человек. Осенью рухнул в море лайнер индонезийского лоукостера LionAir, вылетевший из Джакарты. Десятого марта в Эфиопии точно такой же самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Среди жертв — граждане 33 стран, в том числе трое наших соотечественников. После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру.

Что важно– небо для самолетов этого типа закрыли не только авиакомпании, но и целые государства – весь Евросоюз, Турция, Арабские эмираты, Австралия, а также Россия. Скрепя сердце, и явно неохотно под давлением улик и обстоятельств такое же распоряжение спустя три дня принял и Дональд Трамп.

Авиаконцерн через некоторое время после катастрофы тоже рекомендовал приостановить эксплуатацию самолетов, хотя все еще до сих пор настаивает на абсолютной безопасности Boeing 737 Max. При этом компания заявила о готовности немедленно провести перепрошивку электронных мозгов системы контроля набора высоты. Публично заявленная готовность перепрограммировать системы еще до расшифровки черных ящиков и выводов компетентной комиссии говорит только об одном. По сути это косвенное признание собственной вины.

В компании прекрасно знали о существующих проблемах. Знали, но либо надеялись, что само рассосется и не всплывет, либо предполагали втихаря исправить свои ошибки во время планового техобслуживания авиалайнеров.

Кстати, после катастрофы репортеры СNN прошерстили американскую федеральную базу данных с отчетами пилотов о выявленных ошибках и проблемах Boeing 737 Max и нашли информацию о как минимум 22 инцидентах, связанных с управлением. И два из них точно напоминали обстоятельства катастроф - внезапное снижение и неподчинение действиям пилота. Видимо, людей тогда спасло чудо.