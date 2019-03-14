Военный эксперт назвал главную особенность С-400

Новейшие российские комплексы ПВО становятся уже не просто оружием, а фактором геополитического влияния. Так полагает военный эксперт, публицист Роман Романов.

В качестве примера он приводит ЗРК С-400. Сейчас к российскому зенитно-ракетному комплексу присматриваются даже партнеры и союзники США.

«Кто был основным покупателем американского оружия. Это Саудовская Аравия, это ОАЭ, это Йемен, Ирак. Но сейчас эти государства смотрят в сторону России... Саудовская Аравия вместо того, чтобы покупать у своего союзника системы «Патриот» говорит: "Россия, а продай-ка вы мне свои С-400"», - отметил Романов в интервью журналистам «Специального репортажа».

По словам военного эксперта, С-400 является гарантией независимости и стабильности государства. В этом, как полагает Романов, и заключается его главная особенность.

«Особенность С-400 заключается не только в том, что это система ПВО. Это гарантия независимости и стабильности государства - вот, что такое С-400. Это комплекс, который позволяет перехватывать всю современную авиацию, но кроме авиации он накроет, например, и ракетные системы любого противника. То есть если США, предположим, как главный мировой жандарм захотят разбомбить страну, которая владеет С-400, им придется очень сильно напрячься, поскольку их авиация будет абсолютно не прикрыта от действия этой системы», - пояснил Романов.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Россия и Катар ведут переговоры по вопросу о поставке в Саудовскую Аравию зенитных ракетных систем С-400.

Какое еще российское оружие заинтересовало страны Персидского залива? И как за последние несколько лет российским военным инженерам удалось создать целый ряд уникальных, не имеющих аналогов в мире, боевых систем? Смотрите в «Специальном репортаже» 14 марта в 18:30 на «Звезде».

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