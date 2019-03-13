Экс-депутат Рады рассказал, кто спонсирует украинских радикалов

По Украине прокатилась новая волна беспорядков. Девятого марта при столкновениях с ультраправыми демонстрантами в Киеве пострадали минимум 15 полицейских.

Инцидент произошел рядом с администрацией президента Украины. Сотни протестующих собрались в центре города с призывом арестовать ключевых участников коррупционного скандала в «Укроборонпроме». В тот же день неспокойно было и в Черкассах. Петр Порошенко проводил митинг после торжеств в честь 205-й годовщины рождения Тараса Шевченко. В это время десятки националистов пытались прорваться на сцену к президенту, но им помешала полиция.

Украинские радикалы вышли на улицу не по своей воле. Так полагает Председатель Президиума Международного совета российских соотечественников, народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Вадим Колесниченко.

«Кто такие националисты? Это достаточно маленькая группа людей, вооруженная, которая заточена на те или иные провокации и на те или иные действия. Надо оценивать, кто за ними стоит. Потому что без конкретной команды их мы на улицах не увидим. Людей, которых нанимают, платят конкретные деньги за конкретные действия. Например, просто массовка - это одна сумма, нападение на полицейского - это другая сумма. Если тебя задерживают на 15 суток - тебе платят и обещают, что если ты попадешь в следственный изолятор надолго, то тебя поддержат. Такие таксы существовали и сегодня тоже существуют. Учитывая голос и бедность молодежи сегодня на Украине, это реально хороший способ зарабатывать. Особенно когда тебе дается некая идеология. И перед населением и перед близкими ты как бы чист, ты борешься за справедливость», - рассказал политик в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

Экс-депутат Рады не исключил, что за националистами стоит не кто иной как глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Господин Аваков, министр внутренних дел, не бедный человек. Он серый кардинал. Он просто не демонстрирует свои деньги, потому что еще в 90-е годы в Харьковской области он по сути овладел всем газовым бизнесом. И у него огромные возможности на сегодня. Кроме того, он контролирует полицию, он контролирует еще и так называемых бандитов конкретных на территориях. А они обеспечивают ему безопасность», - предположил Колесниченко.

Ранее украинские СМИ обвинили в причастности к массовым хищениям в оборонном ведомстве страны действующего главу Петра Порошенко и людей из его ближайшего окружения. Генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что в результате махинаций государство потеряло десятки миллионов гривен.

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