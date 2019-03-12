Летчик-космонавт Федор Юрчихин усомнился в целесообразности полета человека на Марс

Полет человека на Марс на данный момент не должен являться приоритетным для России. Так считает летчик-космонавт Федор Юрчихин. Своим мнением он поделился в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По мнению известного космонавта, с изучением поверхности Марса в частности и дальнего космоса в целом могут справиться автоматика и искусственный интеллект.

«Насколько необходим полет человека на Марс? Этот вопрос для меня философский в плане целесообразности полета именно человека. Я бы рассматривал эту ситуацию немножко по-другому. На сегодняшний день, наверное, мы бы все-таки отдали дальний космос автоматам и, вполне возможно, искусственному интеллекту. Его кормить не надо, поить не надо, ему нужно только электричество. Любая биологическая масса, в том числе человек, требует особых условий для того, чтобы ее аккуратно туда привезти, там посадить, и вернуть. Дорога - билет в один конец - не для нас», - объяснил Юрчихин.

Ранее глава компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск во время выступления на 67-м конгрессе Международной федерации астронавтики представил проект межпланетной транспортной системы ITS, предназначенной для колонизации Марса. Предполагается, что на Красной планете будет построено полностью автономное поселение. А благодаря транспортной системе в колонию на Марсе уже через 50 лет переберется миллион человек.

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