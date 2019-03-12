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Военный эксперт не исключил попыток США запретить гиперзвуковое оружие

Алексей Леонков
11:12 12.03.2019
Мы пришли к реальным технологиям управляемого гиперзвука. Мы пришли, китайцы пришли, а у США никак не заладится
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Американцы на десятки лет отстают от России и Китая в области гиперзвукового оружия. Таким мнением поделился военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В программе «Сегодня утром» на «Звезде» он объяснил, из-за чего эксперименты по созданию гиперзвукового оружия в США не двинулись дальше пары пусков.

«Американцы долгое время говорили о том, что у них есть гиперзвуковое оружие. Они провели эксперименты. Но мне кажется, что те эксперименты были сделаны с определенным умыслом. На них было, во-первых, потрачено много денег. Все они закончились одним-двумя пусками. Если бы это делали наши разработчики, то те, кто им давал деньги, спросили бы: "А где результат?". А американцы сказали, что достигнут определенный результат, все хорошо и что, мол, когда в будущем появится соперник, то они доведут все до ума. Ну вот соперник появился, у него есть управляемый гиперзвук, начинаются вопросы. Все ждут, что в новых программах, в новой стратегии появится наконец строчка "гиперзвуковое оружие". Ее нет. Они даже сейчас проводят конкурс для того, чтобы найти разработчика, который сделает переднюю кромку крыла для гиперзвуковых полетов, чтобы она выдерживала высокие температуры и высокую нагрузку. Они только сейчас это делают, а мы прошли этот этап уже 30 лет назад. Мы пришли к реальным технологиям управляемого гиперзвука. Мы пришли, китайцы пришли, а у них никак не заладится», - отметил Леонков.

По мнению военного эксперта, США усилят политическое давление на РФ. Леонков не исключил, что теперь Вашингтон будет угрожать Москве выходом из СНВ-3 под предлогом якобы нарушения Россией договора.

«Договор СНВ-3 под угрозой. К тому же, есть законодательная инициатива со стороны демократов запретить законодательно правительству США продлевать договор СНВ-3. Машина запущена», - объяснил Леонков.

Американцы будут всячески пытаться запретить российское гиперзвуковое оружие, предположил эксперт.

«Американцы сейчас будут разыгрывать карту с СНВ-3, в котором перечислены стратегические наступательные вооружения. Они хотят под этот СНВ-3 подвести наше гиперзвуковое оружие, то есть запретить его. Понятное дело, что это определенное лукавство, потому что раньше в СНВ-3 это оружие не входило. Оно там не значится. Речь идет о количестве носителей и боеголовок. Мы эти требования соблюдаем. Они пытаются сменить правила, чтобы вернуть нас в то казино, в котором они являются владельцами. Но мы своим суверенитетом торговать не будем, мы знаем, чем это заканчивается», - пояснил Леонков.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал создать новые меры против снижения рисков на фоне современных вызовов. В частности, речь шла о разработке гиперзвукового оружия. Генсек ООН заявил, что благодаря разработке соответствующих мер можно «смягчить напряженность и отойти от опасной грани ядерной войны».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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