Военный эксперт предупредил об угрозе американских эсминцев типа Arleigh Burke

4 марта 2019 года Владимир Путин издал указ о приостановлении участия в ДРСМД. На следующий день главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил о якобы растущей угрозе со стороны России и призвал расширить число военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов.

Как пишет Defense News, Скапаротти запросил еще два эсминца для военно-морской базы США в Испании, где сейчас находятся четыре ракетных эсминца класса Arleigh Burke с боевыми системами Aegis. Главная задача этих эсминцев - сбивать российские баллистические ракеты в случае их запуска.

Строительство эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke продолжается. По словам ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Владимира Козина, американцы способны создать до 96 кораблей, оснащенных системами противоракетной обороны и вооруженных крылатыми ракетами морского базирования.

«Arleigh Burke - это эсминец УРО, который, как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет. По действующей кораблестроительной программе США, которая закончится в начале 2040 годов, они будут иметь от 84 до 96 кораблей, которые будут оснащены системами противоракетной обороны и вооружены крылатыми ракетами морского базирования. Угроза эта реальная», - предупредил Козин в интервью журналистам «Специального репортажа».

Почему новейшее российское оружие меняет стратегическую ситуацию в мире? Что же на самом деле заставило американцев выйти из Договора о РСМД? Смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» 11 марта в 18:30 на телеканале «Звезда».

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