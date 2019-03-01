Эксперт рассказал, как индийский МиГ-21 мог сбить F-16 ВВС Пакистана

МиГ-21 - это самолет третьего поколения, поэтому победить в воздушной схватке более современный F-16 пилоту могло помочь разве что везение. Об этом ТРК «Звезда» рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Будем говорить прямо: МиГ-21 и F-16 относятся к разным поколениям истребителей, и второй значительно превосходит первый. Но в воздушном бою может произойти все что угодно», - сказал эксперт.

По его словам, речь вряд ли идет о маневренном бое: F-16 выиграл бы его при равной подготовке пилотов, потому что его электронные системы позволяют сбивать самолеты противника на больших расстояниях, чем у МиГ-21.

«Но в воздушном бою, как и в любом другом, можно нарваться на удар, который приведет к нокауту», - отметил Дрозденко.

При этом эксперт подчеркнул, что на вооружении армии Пакистана находится большое количество устаревших самолетов, а F-16 являются ядром ВВС. Поэтому, скорее всего, к ним допускают самых опытных пилотов.

«Вряд ли в F-16 был какой-то неуч. И если все то, что заявляет индийская сторона, является правдой, то в этом воздушном бою сыграл его величество случай», - сказал Дрозденко.

МиГ-21 - советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в середине 1950 годов. Самый распространенный сверхзвуковой самолет в истории, также самый массовый истребитель 3-го поколения.

На вооружении ВВС Индии стоит в том числе МиГ-21-93 (МиГ-21UPG), который получил возможность вести всеракурсный воздушный бой на средних и малых дальностях, в том числе на фоне земли с применением ракет класса «воздух - воздух» средней дальности Р-27Р1 или Р-77.

О том, что в ходе воздушного боя индийских и пакистанских ВВС, произошедшего 27 февраля в небе над Кашмиром, индийский МиГ-21 уничтожил F-16 ВВС Пакистана, 28 февраля официально заявил пресс-секретарь индийского МИД Равиш Кумар.

Позже в Сети было опубликовано видео, на котором якобы запечатлен тот самый воздушный бой.