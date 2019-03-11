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Военный эксперт рассказал о неэффективности авианосного флота США

Виктор Литовкин
12:57 11.03.2019
Содержание авианосных ударных группировок обходится США очень дорого
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ricardo Reyes, wikimedia

Авианосные группировки США переживают не лучшие времена. Так считает военный обозреватель Виктор Литовкин. В комментарии «Звезде» он объяснил, почему, несмотря на неэффективность авианосцев, в США продолжают их использовать.

«Сегодня авианосные ударные группировки неэффективны. Мы можем вспомнить недавний эпизод, когда Трамп пригнал к берегам Северной Кореи три авианосные группировки. Они там поболтались и убрались восвояси», - напомнил Литовкин в программе «Сегодня утром».

«Испугать Кима авианосными группировками не удалось. Даже если бы они (США - прим. ред.) совершили налет на ядерный полигон КНДР, там рядом - в Южной Корее - находятся 25 тысяч американских военнослужащих вместе с семьями, то есть около 100 тысяч американских граждан. А в 20 километрах от границы находится американская военная база. 20 километров - это для артиллерии элементарно. Я уж не говорю про ракеты, которые у Кима есть. Поэтому овчинка выделки не стоит», - пояснил военный эксперт.

Как пояснил также Литовкин, американцы меняют стратегию военного развития, приспосабливая ее к современным вызовам. И развитие авианосного флота на данный момент не является приоритетом для Вашингтона.

«Они приспосабливают ее (стратегию - прим. ред.) к вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня. Они меняют ее. И это такой объективный процесс. А с другой стороны, есть деньги, которые надо тратить на другие цели - на создание тех же гиперзвуковых ракет. Оказалось, что они здорово отстали  от нас, а американцы не могут позволить себе быть отстающими», - отметил Литовкин.

Кроме того, добавил эксперт, содержание авианосных ударных группировок обходится Пентагону очень дорого. Но, несмотря на все вышеперечисленное, США, будучи океанской державой, не смогут вовсе обойтись без авианосцев, так как с помощью них они перекрывают все свои морские пути.

«Содержать авианосные ударные группировки очень дорого. Тем не менее США - это океанская держава. И они вынуждены их иметь, потому что они могут перекрывать все морские пути только авианосцами.... Что они и делают сегодня... Но применять их становится все труднее», - заключил Литовкин.

Ранее политический обозреватель Юрий Селиванов рассказал «Звезде», какое новейшее российское оружие несет серьезную угрозу американским авианосцам.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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