Эксперт назвал самого опасного противника Вашингтона в кибервойне

США систематически обвиняет Россию в хакерских атаках, однако реальным противником Вашингтона является не Москва, а Пекин. Об этом заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Кибервойна на самом деле идет давно. Здесь самый опасный противник Вашингтона - это не мы, естественно, а Китай. Китай только за последние два года вывел такое количество персональных данных, например, чиновников США или, например, большое количество данных о спутниковом позиционировании, что является закрытой информацией», - пояснил эксперт в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По словам Абзалова, кибератаки способны при минимальной затрате ресурсов нанести существенный урон.

«Это очень дешевый способ нанесения максимального урона», - отметил он.

В конце прошлого года представитель Национальной разведки Соединенных Штатов Ланая Джонс на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне призналась, что американским спецслужбам не хватает специалистов для противостояния кибернетическим угрозам, в связи с чем США отстают в этом плане от других стран.

«У США нет достаточного числа кибераналитиков, чтобы соперничать с противниками. Это очень беспокоит», - заявила Джонс.

Позже представитель ФБР Джон Адамс отметил, что и Федеральное бюро расследований испытывает серьезный кадровый голод в связи с отсутствием подобных специалистов.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.