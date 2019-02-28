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Пушков раскрыл истинную цель встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Алексей Пушков
12:36 28.02.2019
Трамп шоумен. Ему нужна картинка. Ему нужно показать, что он замирил агрессивного Ким Чен Ына
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globalllookpress

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына была нужна больше американскому президенту, чем северокорейскому лидеру. Так полагает член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в интервью телеведущей Наталии Метлиной в программе «Между тем».

«Почему он так внимательно относится к Ким Чен Ыну? Это видно во время встречи. У меня такое ощущение, что Ким Чен Ын не знает, зачем он приехал. Он какой-то двусмысленный. Он как бы жмет руку, но неубедительно», - отметил Пушков, комментируя приветствие лидеров двух государств в Ханое.

По мнению Пушкова, Ким Чен Ын не пойдет ни на какие уступки по вопросу ядерного оружия, и Трамп это отлично понимает.

«Он не дрогнет. Во-первых, он видел, что произошло со всеми, кто отказался. В тот момент, когда он отказывается от своего ядерного оружия, Северная Корея перестает существовать», - объяснил представитель Совфеда.

В то же время, считает Пушков, диалог с Ким Чен Ыном Трампу все же нужен, чтобы показать американскому истеблишменту свои успехи в корейском регионе.

«Трамп шоумен. Ему нужна картинка. Ему нужно показать, что он замирил агрессивного Ким Чен Ына. И этого он добьется. Он приедет, и американцы скажут: "Ну, по крайней мере, этой проблемой меньше". Хотя Ким Чен Ын не уступил ни в чем. Единственное, он уничтожил ядерный полигон. И Трамп говорит, что это его заслуга. Но это был старый полигон, подлежавший утилизации», - заключил Пушков.

Сегодня на саммите в Ханое завершилась встреча лидеров США и КНДР. Сначала переговоры проходили тет-а-тет, затем продолжились в расширенном составе. Президенту США и лидеру КНДР не удалось достигнуть соглашения по итогам двустороннего саммита. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, стороны все же остались довольны итогами встречи, назвав ее «хорошей и конструктивной».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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