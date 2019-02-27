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«Разыгрывают спектакль»: военный эксперт о троянском коне от США

Андрей Кошкин
19:01 27.02.2019
Тактика троянского коня от США напоминает спектакль, где вместо актеров действующие адмиралы или генералы
«Разыгрывают спектакль»: военный эксперт о троянском коне от США
© Фото: U.S. Department of Defense, flickr

Разработка Вашингтоном новой стратегии ведения боевых действий против России и Китая больше похожа на спектакль. Так полагает доктор политических наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, тактика, разрабатываемая на основе принципа троянского коня, вызывает множество вопросов.

«Это какие-то умопомрачительные проекты. Троянский конь - это какие-то чрезмерно колоссальные средства, 135 миллиардов долларов для стратегии. В чем она будет заключаться, как они будут расходоваться, средства, куда они пойдут? Такое впечатление, что набрали актеров и они разыгрывают спектакль,  только удивляет, что актеры - это действующие адмиралы или генералы, которые занимают высокие должности», - выразил недоумение Кошкин.

Недавно начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн рассказал о так называемой новой стратегии ведения боевых действий против России и Китая. Она заключается в «скрытном проникновении» на территорию противника и основана на принципе троянского коня.

По словам Голдфайна, на процесс разработки новой тактики уйдет около года и будет потрачено порядка 134 миллиардов долларов. В процессе будут участвовать все виды американских войск, а главная роль в нем отведена истребителю F-35.

Что же на самом деле скрывается за угрозами Вашингтона? И чем Россия защитит свои границы в случае попытки реализации американцами тактики троянского коня? Смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» 28 февраля в 18:30 на телеканале «Звезда».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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