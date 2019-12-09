«Шанс вернуться в цивилизованное русло»: зачем Зеленскому встреча в «нормандском формате»

Участники переговоров в «нормандском формате» встретятся 9 декабря в Париже. Они обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Политический аналитик Павел Шипилин объяснил, зачем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужна эта встреча.

«Я подозреваю, что "нормандский формат" нужен Зеленскому для того, чтобы в первый раз, так сказать, встретиться на высшем уровне с Путиным, Меркель и Макроном. Я бы хотел, чтобы понимали суть минских соглашений. Минские соглашения - это шанс Украины вернуться в цивилизованное русло. После того, как произошел госпереворот, государство надо перезапустить, надо внести изменения в конституцию, которые должны быть вынесены на общий референдум», - заявил собеседник «Звезды».

По его мнению, шанса к чему-то прийти нет, потому что все договоренности прописаны в Минских соглашениях, которые имеют статус резолюции Совета безопасности ООН.

«Международное сообщество поручило Украине урегулировать этот вопрос, внести соответствующие изменения в конституцию, чего Украина не делает», - сказал политический аналитик в студии программы «Сегодня утром».

Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель ранее заявила, что предстоящий саммит в Париже может ускорить достижение мира в Донбассе. Тем временем накануне встречи в «нормандском формате» в Киеве на улицы вышли сотни людей. Оппоненты Зеленского устроили акцию с целью предъявить требования президенту перед его поездкой в Париж.

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