Грозит ли миру новый «суперкризис»: эксперт проанализировал экономические прогнозы

Западные аналитики предсказывают планете очередной экономический кризис. В американском инвестбанке J.P.Morgan предполагают, что новый коллапс в мировой экономике следует ожидать уже в 2020 году. По предположениям экспертов, нынешняя ситуация во многом напоминает ту, что сложилась в 2008 году. Как и тогда инвесторы стали массово выходить из рискованных долговых обязательств. Не добавляет оптимизма и развернувшаяся торговая война между США и Китаем.

Доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков прокомментировал прогнозы американских аналитиков. По мнению эксперта, громких заявлений западных коллег пугаться не стоит.

«Подобные прогнозы западных аналитиков выходят с завидной регулярностью. Я бы относился к подобным заявлениям даже уважаемой организации с осторожностью. И если мы будем рассматривать волновую теорию экономических циклов, то эти годы, которые указывают представители данной организации, даже в нее не укладываются», - объяснил Чирков в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Он также усомнился в доводе аналитиков о влиянии противостояния США и Китая на мировые экономические процессы. Как пояснил Чирков, кризис возникает вследствие совокупности множества факторов, которые с точностью до года-двух лет спрогнозировать крайне сложно.

«Противостояние США и Китая может, конечно, сыграть свою роль. Но на самом деле в процессе возникновения кризиса играет роль такое количество факторов, что я бы однозначно год или два года, когда он может возникнуть, не указывал», - резюмировал экономист.

О наступлении кризиса в 2020 году инвестбанкиры из JP Morgan Chase говорили еще год назад. Эксперты считают, что новый «суперкризис» будет сопровождаться массовыми беспорядками и перебоями с поставками продовольствия. Готовя свой прогноз, специалисты оценивали продолжительность роста мировой экономики и последующего спада, соотношение собственных и заемных денег у корпораций, ситуацию с финансовыми инновациями и стоимостью активов.

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