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Формирование циклона и вызов землетрясений: эксперт озвучил способы управления климатом

Юрий Кнутов
17:49 04.12.2019
Существует теория, согласно которой между циклоном и землетрясениями есть связь
Формирование циклона и вызов землетрясений: эксперт озвучил способы управления климатом
© Фото: John Pulsipher, imageBROKER.com, Globallookpress

Политолог Юрий Кнутов считает, что США могут использовать климатическое оружие для влияния на циклон и антициклон.  В студии «Открытого эфира» он озвучил несколько теорий о внешнем влиянии на климат.

«Буквально на днях появилась информация. Стали проверять связь циклонов с землетрясениями. Рассматривали небольшие литосферные плиты. Последнее албанское землетрясение, где над Средиземным морем висел циклон, либо антициклон. Что получилось: воздух давит на край плиты, плита смещается. И на стыке большой и небольшой плит происходит землетрясение. Либо, если это циклон, он как вентилятор затягивает эту плиту. Эта информация обсуждается, но ученые, которые прорабатывали эту теорию, на сегодняшний день предсказывают землетрясения с вероятностью 90-95%», - объяснил Кнутов.

Согласно другой теории, антициклон и циклон можно формировать при помощи спутников.

«Еще один из наших специалистов обосновал более интересную теорию. Есть три спутника, на каждом установлен лазер. Они разогревают атмосферу сразу под ионосферой. Облака рассеиваются, солнечный свет проходит лучше, теплый воздух с соседних туда же устремляется. И в итоге образовывается искусственный антициклон, который можно контролировать. А по краям образуются циклоны», - пояснил эксперт.

Кнутов не исключил, что США могут использовать для формирования климата свои установки, в том числе радар HAARP.

«Если мы берем HAARP, если мы берем еще одну установку такого же типа, которая находится на Аляске, еще две находятся в Норвегии, представьте, они работают как лазеры по одной и той же точке. Сформировать антициклон вполне возможно на сегодняшний день», - резюмировал Кнутов.

В различных СМИ не раз сообщалось, что в США ведутся работы по управлению климатом. Для этого  используется установка или радар HAARP - программа исследования ионосферного рассеивания высокочастотных радиоволн, которая по сути напоминает гигантскую микроволновую печь, расположенную на Аляске. Радар особым образом разогревает ионосферу и магнитосферу, что затем приводит к нагреванию верхних слоев атмосферы, которые могут формировать циклоны или антициклоны, бури и ураганы. Именно с работой HAARP связывают продолжительную жару в Москве летом 2010 года. Более месяца блокирующий антициклон находился над российской столицей. Столб горячего воздуха достиг высоты пять километров. Аналогичные аномалии встречаются в природе, но продолжительность их, как правило, несколько дней. Подобное явление синоптики не фиксировали никогда.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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