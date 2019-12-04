Запад теряет монополию на российский газ: как «Сила Сибири» изменит расстановку сил на международном рынке

Новый газопровод «Сила Сибири» позволит России не только развивать восточное направление, но и облегчит переговорные процессы по газовым вопросам на западном. Такое мнение высказал политолог Александр Ведруссов.

По словам эксперта, с открытием «Силы Сибири» Запад потеряет статус монопольного покупателя российского газа.

«Запад пытается максимально закрывать нам свои рынки. Мы пробиваемся - "Северный поток-2", "Турецкий поток". Теперь у нас есть восточное направление. И теперь на западном направлении нам будет гораздо удобнее договариваться с Европой, потому что теперь она не монопольный покупатель. Там где-то нам мешают - мы нарастим объемы по другим направлениям. И в общем-то весь российский газ будет реализован», - подчеркнул Ведруссов в интервью программе «Специальный репортаж».

Второго декабря российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод «Сила Сибири». Благодаря этому проекту газ будет транспортироваться с месторождений Восточной Сибири как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. По прогнозам Газпрома, в следующем году по контракту в КНР планируется поставить около 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 миллиардов, а в 2022 году - 15 миллиардов.

Как российский газ испортил аппетит западным политикам? Кто и зачем пугает Европу поворотом России на Восток? Что такое «жирный газ»? И как получилось, что США перехитрили сами себя? Об этом - в «Специальном репортаже». Смотрите 4 декабря в 18:30 на телеканале «Звезда».

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