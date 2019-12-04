Эксперт рассказал о преимуществах России перед США на рынке гелиевой промышленности

В Амурской области, недалеко от города Свободный, строится газоперерабатывающий завод, который станет одним из главных звеньев технологической цепочки магистрального газопровода «Сила Сибири». Из трубопроводного газа на этом предприятии будут выделять такие важные компоненты для газохимической промышленности, как этан, пропан, бутан. Но особую ценность этого предприятия представляет производство гелия - редкого газа, обладающего уникальными свойствами.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в программе «Специальный репортаж» рассказал о перспективности рынка гелия.

«Рынок гелия достаточно перспективен, потому что он применяется не только в воздушных шариках, но и в очень большом количестве отраслей - начиная медициной и заканчивая космической отраслью», - объясняет Юшков.

Мировым лидером по поставкам гелия сейчас являются США - порядка 90 млн м³ в год. До сегодняшнего дня Россия производила лишь 5 млн м³ в год. Но запуск Амурского предприятия в корне изменит ситуацию, его мощность составит 60 млн м³ в год. Такой объем способен удовлетворить примерно треть мирового глобального спроса.

«У американцев гелиевая промышленность снижает производство. У них есть существенные проблемы. И Россия становится одним из основных игроков. Тем более как раз Чиндинское месторождение, где будет добываться этот гелий вместе с метаном, расположено довольно близко к азиатским рынкам, что дает нам конкурентное преимущество», - отмечает Юшков.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» введен в строй. Запад серьезно обеспокоен: российско-китайский проект меняет правила игры на мировом газовом рынке. А ведь совсем недавно «Силе Сибири» пророчили неминуемый крах. Как российский газ испортил аппетит западным политикам? Кто и зачем пугает Европу поворотом России на Восток? Что такое «жирный газ»? И как получилось, что США перехитрили сами себя? Об этом - в «Специальном репортаже». Смотрите 4 декабря в 18:30 на телеканале «Звезда».

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