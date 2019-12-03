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Политолог рассказал, кем финансировался Евромайдан

Юрий Селиванов
19:06 03.12.2019
К Майдану 2014 года у организаторов госпереворота на Украине закончились все американские деньги
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mikhail Palinchak, Globallookpress

Политический обозреватель Юрий Селиванов провел собственное расследование и выяснил, кто финансировал Евромайдан 2014 года. Результатами он поделился в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

По мнению эксперта, на самом деле пять миллиардов долларов, предоставленных Вашингтоном, были потрачены еще до Майдана.

«Виктория Нуланд говорила о пяти миллиардах долларов, имея ввиду всю сумму, которую Америка потратила на украинскую демократию, начиная с 1991 года. Я, анализируя всю эту финансовую кухню, пришел к выводу, что к моменту этого Евромайдана 2014 года, остался мизер этих средств. Они были в основном либо украдены, либо потрачены. Вспомним Майдан 2004 года. Там даже третий тур президентских выборов провели, это огромные деньги. Поэтом когда дело дошло до 2014 года, смета была очень жесткая, задачи были очень радикальные, им нужны были трупы для того, чтобы форсировать все это по максимуму», - предположил Селиванов.

Еще в апреле 2014 года экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон выделял Украине с 1991 года 5 миллиардов долларов.

Эти деньги, как утверждала Нуланд, были потрачены на «поддержку  устремлений украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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