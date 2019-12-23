«Вторжение»: эксперт назвал главные цели учений Defender Europe-2020

10 декабря на полигоне в Нью-Мексико впервые была запущена ракета, способная, по заверениям генералов Пентагона, преодолевать российские средства противовоздушной обороны. А сценарий полномасштабного военного конфликта будет отрабатываться войсками НАТО уже в апреле 2020 года, когда в Европе стартуют крупнейшие за 25 лет учения Defender Europe-2020. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин объяснил журналистам программы «Специальный репортаж», в чем состоят цели и задачи этих учений.

«Вторжение на территорию Российской Федерации, наступательная операция. План направлен на то, чтобы отрезать Калининградский эксклав и, наконец, попытаться захватить Калининградскую область», - считает собеседник «Звезды».

Германия на несколько месяцев станет главным логистическим центром учений, принимая и направляя войска к восточным границам Альянса. Всего в учениях примут участие 44 тысячи военнослужащих блока НАТО. Наряду с этими маневрами альянс планирует провести сразу семь других учений.

Почему именно сейчас действия НАТО вызывают наибольшее беспокойство? И что Россия уже готова противопоставить американским разработкам наступательного вооружения? Не пропустите новый выпуск программы «Специальный репортаж» в понедельник, 23 декабря, в 18.30 на телеканале «Звезда».

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