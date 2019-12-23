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Риски остаются: эксперт разобрал договоренности Москвы и Киева по транзиту газа

Станислав Митрахович
14:09 23.12.2019
Если говорить про транзит газа через Украину на ближайшую зиму, скорее всего, все будет нормально
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Россия и Украина достигли соглашения по газовому транзиту. Москва и Киев урегулировали спорные вопросы и впервые за пять лет пришли к консенсусу. Стороны обещают подписать документы до конца года. Главным проигравшим от этой сделки эксперты называют США. Им было выгодно, чтобы украинский транзит прекратился 1 января, когда еще не вышли на проектную мощность «Турецкий поток» и «Северный поток-2». И хотя санкции в их отношении уже введены, добиться вытеснения России с европейского газового рынка американцам не удалось. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович выразил свое мнение по этому вопросу в студии программы «Сегодня утром».

«Во-первых, если бы прервался транзит газа через Украину, то в Европе бы возник дефицит газа. И поэтому для тех компаний, не обязательно американских, которые бронируют мощности по сжижению в Америке, появилась бы возможность увеличить свой бизнес. И, соответственно, американский газ по происхождению занял бы больше места в мире и в Европе в частности. Во-вторых, если бы прервался транзит газа через Украину, у американцев появилась бы возможность поспекулировать на теме того, что Россия - ненадежный поставщик, ненадежный партнер Европы», - заявил Митрахович.

По его мнению, Россия могла бы сыграть более жестко и снабжать Европу сжиженным газом, перекупая у других поставщиков. Митрахович уверен, что был выбран более спокойный и удобный вариант.

«Я думаю, если мы говорим про транзит на ближайшую зиму, то, скорее всего, все будет нормально. В ближайшие дни до конца 2019 года будет подписан, скорее всего, контракт. А на перспективу, пока российско-украинские отношения фундаментально не улучшились, риски, конечно, остаются. Там есть и более радикальные силы, чем, скажем, президент Зеленский. Да и у самого Зеленского точка зрения плавающая, я бы сказал, по ряду вопросов, так что всякое может быть на перспективу», - считает собеседник «Звезды».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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