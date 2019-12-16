Себе во вред: как американские санкции против России могут ударить по США

У США нет инструментов, с помощью которых они могли бы навредить России. Так считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин.

Эксперт прокомментировал недавнее решение палаты представителей конгресса США, одобрившей проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в котором есть пункт о применении санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». Эти ограничительные меры могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопроводов.

По мнению Платошкина, возможное введение этих санкций на данном этапе не имеет никакого смысла. «Турецкий поток» уже построен, а «Северный поток- 2» готов примерно на 90%. Над завершением проекта трудятся трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire.

«Как они могут наказать сейчас? Они могут сделать этим компаниям что-то плохое на своем американском рынке. Но эти компании на американском рынке не присутствуют», - выразил недоумение Платошкин.

Угроза введения санкций Вашингтоном вызвала резкое негодование в Европе. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал этот шаг недружественным.

В России к санкциям со стороны США относятся спокойно. Как объясняет Платошкин, у Вашингтона нет мер, которые могли бы навредить Москве.

«Санкции - это оружие обоюдно острое. Сейчас у американцев нет таких инструментов против России, которые ударили бы против России сильнее, чем по Америке. Сейчас любые санкции ударят по ним сильнее, чем по нам», - пояснил эксперт.

За день до принятия Конгрессом нового пакета санкция в Вашингтон прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Вашингтоне сначала с госсекретарем Майком Помпео, а затем и с президентом Дональдом Трампом. Почему визит главы российского МИДа произвел в США эффект разорвавшейся бомбы. На что надеются американцы, вводя очередные санкционные меры против России? Смотрите новое расследование «Специального репортажа» 16 декабря в 18:30 на телеканале «Звезда».

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