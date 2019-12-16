Эксперт перечислил первые признаки депрессии

Нарушение сна и замедление двигательной активности могут стать первыми признаками депрессии. Такое мнение выразил руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.

«Нарушается сон, тяжело даже встать с постели, замедляется двигательная активность, появляются навязчивые мысли», - перечислил Хасьминский.

Эксперт отметил, что при возникновении этих признаков стоит обратиться к специалисту.

Если человеку нужна медикаментозная помощь, ему следует проконсультироваться с психиатром или психотерапевтом, в редких случаях - к неврологу. В тоже время Хасьминский подчеркнул, что на самом деле при депрессии медикаментозная нужна в редких случаях.

«Бывают психологи, которые разбирают проблему так, что депрессия идет на спад. Если дело дошло до лекарств - их могут назначать только врачи. Причем это довольно серьезное лечение. Если лечение начинается, его нельзя бросать или отменять. Есть масса правил, которые нужно соблюдать», - объяснил эксперт в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

В то же время Хасьминский выразил опасения в связи с частым применением антидепрессантов. Как пояснил эксперт, лекарства не являются панацеей, порой человеку нужна просто консультация у грамотного специалиста.

«Если причина депрессии не соматическая, а, допустим, психологическая, то антидепрессанты проблему не решат», - предупредил Хасьминский.

По оценке экспертов ВОЗ, сегодня депрессия является четвертой по частоте причиной нетрудоспособности населения планеты. По прогнозам специалистов, уже к 2025 году она выйдет на третье место после ожирения и диабета.

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