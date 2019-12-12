«Лузеры, проигрывавшие 25 лет»: почему Тимошенко и Порошенко не опасны для Зеленского

Против президента Украины Владимира Зеленского сейчас начинают объединяться люди, которые прежде позиционировали себя как непримиримые враги. Это Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук и Петр Порошенко. Люди, которые, по мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, не представляют из себя реальной силы.

«Я думаю, что это объединение ничего из себя существенного не представляет, потому что в него входят люди, потерявшие свой рейтинг, свою поддержку в обществе», - уверен Николай Азаров.

Тем не менее, перед встречей «нормандской четверки» именно Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призывали граждан выйти на Майдан. Но, по мнению Азарова, шансы изменить ситуацию в стране у этой троицы минимальные.

«Это лузеры с историей 25-летних поражений. Они не представляют из себя той силы, за которой народ пойдет. Способны они вывести ну пять тысяч, заплатить, что-то пошуметь», - заявил собеседник «Звезды» в программе «Между тем».

Азаров считает, что Владимиру Зеленскому ориентироваться на эту троицу не нужно. По мнению бывшего премьер-министра страны, украинскому лидеру необходимо «конвертировать колоссальную поддержку, которую он получил на выборах, в реальные действия, реальную власть».

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