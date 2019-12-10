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Мнимый контроль: есть ли будущее у договора СНВ-III

Рафаэль Ордуханян
14:16 10.12.2019
Американцы теряют контроль. Армия была последней тихой гаванью, где они думали, что точно доминируют. А оказалось - нет
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: USAF

В феврале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-III. Это последнее действующее соглашение о контроле над вооружениями между Россией и США. Америка хочет сформировать новую ядерную триаду. Почему Вашингтон сегодня не торопится продлевать договор СНВ-III и зачем ему новые виды оружия, рассказал политолог, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

«Надо рассматривать в контексте тех событий, которые сейчас происходят. Многие эксперты говорят: американцы теряют контроль за тем, что раньше было абсолютно их. Посмотрите на попытки торговой войны с Китаем, различные санкции. Это то, что сейчас происходит в экономике. Америка уже перестала доминировать здесь. Посмотрите информационное пространство. Армия - это та последняя тихая гавань, где они думали, что они уж точно доминируют. А оказалось, что нет. Наши подлодки, самолеты, межконтинентальные ракеты. Мы бьем по всем фронтам», - считает собеседник «Звезды».

Тем временем на военном совещании в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова принять решение по продлению договора СНВ-III. По его словам, Москва не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет. По мнению, Ордуханяна, о встречных предложениях от Вашингтона что-то говорить очень сложно.

«Договор СНВ-I состоял из двух основополагающих моментов. Ограничение баллистических ракет - это первое. А второе - это договор о противоракетной обороне. Вот это был очень важный момент. Я не понимаю, каким образом сейчас, в эти короткие сроки администрация Трампа при ее квалификации сможет проработать оба эти варианта», - заявил политолог в студии программы «Сегодня утром».

Он также вспомнил про любопытный факт. В 1973 году в рамках договора по противоракетной обороне необходимо было выбрать один район, который можно было защищать. СССР выбрал для этого 10-миллионную Москву, а Америка - 12 пусковых установок в горах.

Договор СНВ-III был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Соглашение вступило в пилу с 5 февраля 2011 года. Договор предполагает меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. СНВ-III рассчитан сроком на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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