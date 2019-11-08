Только бизнес: как жадность автоконцернов превращает иномарки в «машины-убийцы»

В апреле этого года ГИБДД России опубликовала пугающую статистику ДТП. Только за три первых месяца 2019 года в стране произошло 31,5 тысячи серьезных аварий, в которых погибли или пострадали люди. За одну лишь зиму жертвами дорожных происшествий стали три тысячи человек, 41 тысяча пострадала.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно в мире в ДТП погибает свыше трех тысяч человек, еще более 100 тысяч получают серьезные травмы. На сегодняшний день основной причиной автокатастроф является превышение скорости. Однако виновником аварий не всегда становится человеческий фактор, порой подводит и сама техника - причем та, что сошла с конвейера всего пару лет назад.



Раньше автомобиль исправно служил своему хозяину долгие годы. А сегодня, как только истекает срок гарантии, автомобиль становится аварийно-опасным. Но почему так происходит?

Еще несколько десятков лет назад инженеры ведущих концернов соревновались друг с другом, делая свои модели автомобилей прочными и долговечными. Тенденция XXI века иная - потребители должны менять машины как можно чаще.

Автомеханик Илья Николов объясняет, что теперь при конструировании автомобилей во главе угла стоят требования маркетологов.

«Люди в какой-то момент поняли, что автомобиль, который ездит 10-15-20 лет безотказно, приносит не те деньги, которые хотелось бы. В результате во главе угла при конструировании автомобилей встали требования маркетологов. С их точки зрения, было бы очень здорово, если бы в конце гарантийного срока автомобиль вдруг неожиданно разложился на воду, золу и какой-то углекислый газ», - предположил Николов.

По его словам, производитель делает все для того, чтобы детали новенькой иномарки по истечении гарантии или ломались, или были изъедены ржавчиной. Ведь окончание гарантийного срока фактически гарантирует окончание беззаботной жизни автолюбителя.

«Все знают, что периодически надо менять свечи. Маркетологи посчитали, что этого недостаточно и хорошо бы продать еще что-нибудь, помимо свечей. Сделали раздельные катушки зажигания. В результате вылетает сначала одна катушка, потом вторая», - привел пример Николов.

Как правило, многие запчасти-расходники, вышедшие не вовремя из строя, в огромном количестве существуют во всех дилерских центрах производителя. Но только цены на эти детали кусаются, а иногда их надо приобретать в составе целого блока и еще и заплатить за ремонт. Именно поэтому многие автолюбители, посетив несколько раз автотехцентр, задумываются о покупке новой машины.

Но самое печальное происходит тогда, когда некоторые детали выходят из строя в самый неподходящий момент - прямо во время движения. А это, наряду с погодными или природными факторами, может привести и к печальным последствиям.

Какую потенциальную угрозу несут современные автомобили на дорогах? Как хакеры могут взломать электрокары и полностью лишить водителя управления? И кто имеет доступ к программному обеспечению современных машин? Ответы на эти вопросы - в новом выпуске «Скрытых угроз» 11 ноября в 19:40 на телеканале «Звезда».

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