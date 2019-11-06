В ДНР сообщили об информаторах в рядах ВСУ

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал недавний конфликт между украинскими силовиками и националистами, произошедший 5 ноября возле участка разведения сил и средств в районе Петровского. По словам представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики, подобные стычки между ВСУ и так называемыми представителями карательных батальонов происходят еще с 2014 года.

«Между Вооруженными силами Украины и так называемыми представителями карательных батальонов происходят стычки еще со времен обороны Славянска 2014 года. ВСУ как-никак регулярные войска, и у них есть хоть какая-то дисциплина, а так называемые добробаты, а по сути карательные батальоны, - это сборище людей с оружием в руках, которые хотят делать все, что им угодно. И там понятия приказа как такового не существует. Сейчас продолжаются столкновения между ВСУ и добробатами», - объяснил Безсонов в программе «Открытый эфир».

О прибытии в Петровское шести десятков вооруженных украинских националистов ранее сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР. Как пояснил Безсонов, подобную информацию ополчение получает непосредственно от источников в рядах ВСУ.

«У нас есть источники, практически везде наша разведка работает, как в ВСУ, так и в других организациях. На самом деле там много адекватных людей, которые понимают, что происходит. И они в душе поддерживают нашу сторону, но формально обязаны носить форму, получать зарплату. Они как могут делятся информацией с нашей стороной, и это происходит с 2014 года. Одни переходят открыто на нашу сторону, другие остаются, но помогают как могут», - рассказал Безсонов.

По информации пресс-службы Народной милиции ДНР, 5 ноября около 60 вооруженных украинских националистов прибыли к участку разведения сил и средств в районе Петровского. Командование так называемой Операции Объединенных сил (ООС) направило туда подразделение разведывательного батальона, вскоре между силовиками и радикалами начались столкновения.

Ситуация в Петровском продолжает оставаться напряженной. После очередного срыва перемирия ВСУ открыли огонь в районе населенного пункта, применив в том числе ручные противотанковые гранатометы, использование которых запрещено минскими соглашениями. Под обстрелом сегодня оказались населенные пункты Зайцево, Горловка и окраины Донецка.

Тем временем Украина отказалась отводить силы в Петровском, сославшись на то, что якобы ДНР нарушает обязательное условие - семь дней тишины. Однако и офицеры Совместного центра, и работающие на месте событий представители СМИ почти ежедневно фиксируют разрушения, которые являются результатами обстрелов с украинской стороны.

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